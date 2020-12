À seulement un mois du début de l’avenir de la Grande-Bretagne après le Brexit et des négociations commerciales avec l’Union européenne toujours dans l’impasse, le gouvernement britannique a exhorté mardi les entreprises à se préparer alors qu’il se démenait pour terminer les infrastructures essentielles.

Mais l’incertitude est généralisée sur les arrangements qui seront en place lorsque le nouveau chapitre du pays commencera le 1er janvier et sur l’approche précise des règles commerciales que le gouvernement adoptera.

Dans une lettre aux entreprises, les ministres ont averti que le temps presse avant la date limite de fin d’année pour qu’ils finalisent les préparatifs et évitent d’éventuelles perturbations.

La Grande-Bretagne a officiellement quitté l’UE en janvier, près de quatre ans après un référendum sur l’adhésion qui a divisé la nation et paralysé sa politique.

Mais il reste lié par les règles du bloc jusqu’en 2021 aux termes de son divorce.

Les négociations sur un accord de libre-échange, qui se poursuivent à Londres cette semaine, sont bloquées depuis des mois et manquent de temps.

Le gouvernement insiste sur le fait que la Grande-Bretagne prospérera avec ou sans accord.

« Quel que soit le résultat de nos négociations avec l’UE, il y a des changements garantis pour lesquels les entreprises doivent se préparer maintenant », a déclaré le ministre Michael Gove. « Il n’y a pas de temps à perdre. »

– « Ce que signifie le Brexit » –

À la périphérie d’Ashford, une ville du sud-est de l’Angleterre stratégiquement située à l’approche du port animé de Douvres et du tunnel sous la Manche, la construction d’un nouveau centre de dédouanement et d’un parc de camions est en cours d’accélération.

Les habitants affirment que les travaux se poursuivent jusque tard dans la nuit sous les projecteurs du vaste site, où les camions à destination de l’Europe seront traités après le Brexit et où les camions pourront également attendre.

Mais combien finiront par utiliser l’installation – qui borde les villages historiques de Sevington et Mersham – et combien de temps ils y resteront reste incertain.

Le gouvernement a publié peu d’informations sur le site, l’un des 10 parcs de camions prévus à travers le Royaume-Uni qui sera construit avec 470 millions de livres (630 millions de dollars, 523 millions d’euros) destinés aux «infrastructures intérieures» post-Brexit.

Cela a laissé les habitants de ce coin autrefois calme du Kent, où 59% des personnes soutenaient le Brexit en 2016, de plus en plus énervés.

«L’inconnu suscite beaucoup d’inquiétude», a déclaré Sharon Swandale, résidente de Mersham, de Village Alliance, créée il y a plus de dix ans pour informer ses quelque 300 ménages sur le développement local.

« Si vous savez ce qu’est le Brexit, alors vous êtes beaucoup plus informé que nous. Le problème que nous avons est que nous ne savons pas ce que signifie le Brexit, nous ne savons pas ce qui va se passer. »

Le site a été pendant des années destiné à une utilisation potentielle comme un centre logistique et d’entreposage à grande échelle, de sorte que les gens voient la nouvelle installation comme « le moindre de deux maux », a ajouté Swandale.

«Il s’agit plutôt d’essayer de tirer le meilleur parti de ce que nous avons», a-t-elle déclaré, notant que les villageois souhaiteraient une compensation pour toute baisse de la valeur de leurs propriétés.

À Sevington, à proximité, où l’établissement borde l’église vieille de plusieurs siècles St Mary, un couple d’âge moyen qui est venu voir la construction de première main a offert une évaluation plus directe.

« Nous n’en sommes pas très heureux. Mais que pouvons-nous faire? » a déclaré une femme, qui a demandé à rester anonyme.

– «Perturbation à court terme» –

Les partisans du Brexit ont remporté de justesse l’argument en faveur de la sortie de l’UE en 2016 en affirmant que cela rétablirait le contrôle de la Grande-Bretagne sur ses frontières.

Mais on craint que le départ imminent du marché unique et de l’union douanière du bloc après près de 50 ans ne provoque le chaos dans les ports et les centres logistiques.

Les entreprises se sont plaintes de préparations et d’une planification d’urgence inadéquates, avec des accusations selon lesquelles les ministres sous-estiment l’ampleur du défi à venir.

Accord ou pas d’accord, les formalités administratives accrues sous la forme de déclarations en douane et de permis remplaceront en grande partie le transport sans apparence de marchandises vers et depuis l’UE.

Le département du Cabinet Office de Gove, en charge des préparatifs du Brexit, a reconnu mardi que les changements « signifieront probablement qu’il y aura des perturbations à court terme à la frontière ».

Mais il a déclaré qu’un centre des opérations frontalières nouvellement lancé, doté d’un personnel 24 heures sur 24, contribuerait à créer «la frontière la plus efficace du monde d’ici 2025».

L’installation utilisera un logiciel pour recueillir des informations sur le flux de marchandises et de passagers en temps réel, ainsi que pour analyser les tendances historiques et disposer d’une capacité prédictive.

