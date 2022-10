L’incertitude entoure la remontée du saumon de la rivière Adams de cette année dans le Shuswap – Kelowna Capital News

Même s’il était merveilleux de voir les communautés Secwépemc locales prendre l’initiative des cérémonies d’ouverture Hommage au saumon rouge de cette année à la rivière Adams, l’ambiance festive était atténuée parce que les saumons n’étaient pas encore dans la rivière.

Alors que l’ouragan alimenté par le changement climatique a ravi la Floride, les impacts actuels en Colombie-Britannique et ailleurs sont le temps anormalement chaud et le manque de pluie.

Le saumon rouge est programmé pour commencer à frayer maintenant, mais les températures plus chaudes que la normale et les débits inférieurs à la normale ont bouleversé leur calendrier.

Le nombre de saumons retournant dans la rivière Adams sert de baromètre pour évaluer la santé des écosystèmes océaniques et d’eau douce, ainsi que l’efficacité de la gestion des pêches. Depuis l’échappée record de 3 860 000 saumons rouges en 2010, les chiffres ont régulièrement diminué, 2018 étant le nombre le plus bas jamais enregistré pour une remontée dominante de seulement 535 564 poissons. Il y a quatre ans, la course était également en retard, mais au moins il y avait des poissons dans la rivière pour que les gens puissent les voir à l’ouverture du Salut.

Actuellement, le personnel des Pêches estime qu’environ un million de poissons se réfugient dans les profondeurs du lac Kamloops en attendant que la température de l’eau se refroidisse. La température idéale pour le frai est de 14 degrés et actuellement, en raison de l’automne inhabituellement chaud, la température de la rivière est de 17 à 18 degrés. De plus, en raison de la sécheresse, le débit est diminué et le niveau de la rivière a baissé de façon importante, asséchant ainsi une partie des frayères. Pendant ce temps, les prévisions pour les deux prochaines semaines sont pour un ciel ensoleillé et des températures supérieures à la normale.

Les saumons accumulent de la graisse pour leur permettre de nager sur de grandes distances pour atteindre les lits de gravier où ils sont nés, et le temps presse pour ces saumons rouges qui attendent maintenant de l’eau plus fraîche. L’eau chaude contient moins d’oxygène, dont les poissons ont besoin pour prospérer. Des températures de 20 degrés et plus peuvent tuer les poissons et 18 degrés sont très stressants.

Les recherches du professeur Scott Hinch de l’UBC se sont concentrées sur la physiologie de la migration du saumon et il a aimablement fourni plus de détails sur la situation actuelle. Il est typique que les poissons se réfugient dans les lacs pour récupérer du stress de leur voyage et pour permettre à leurs œufs et à leur sperme de mûrir. Leurs systèmes sont régulés thermiquement et ils peuvent détecter quand les conditions sont les meilleures pour poursuivre leur migration. En plus de fournir suffisamment d’oxygène, des températures d’eau plus basses sont nécessaires pour ralentir le processus de vieillissement et les effets des maladies.

La plupart des saumons rouges sont codés pour frayer vers la troisième semaine d’octobre, de sorte que le succès de la migration de cette année dépend également du moment où les poissons sont arrivés dans le lac Kamloops, où ils se tiennent au centre pour éviter le niveau inférieur qui contient moins d’oxygène. et la surface trop chaude. Les conditions de surpeuplement dans le lac peuvent également stresser les poissons. Un autre facteur clé est la pluie qui tombe normalement en octobre, qu’ils peuvent sentir avec leurs organes olfactifs précis qui les dirigent également vers leur lieu de naissance. Heureusement, les saumons sont assez résistants et il ne fait aucun doute que beaucoup finiront par se rendre aux Adams. Cependant, il reste à voir s’ils réussiront à frayer compte tenu du stress causé par le retard, les faibles débits des cours d’eau et les températures chaudes.

Pendant ce temps, le Salut se poursuit comme si la montaison dominante du saumon rouge de cette année était normale. Il y a des vendeurs, des expositions, des expositions culturelles Secwépemc et de merveilleux sentiers pour faire de la randonnée et profiter des magnifiques couleurs d’automne. Cependant, les visiteurs qui ont dépensé de l’argent en carburant coûteux pour voyager de loin pour assister aux phénomènes les plus célèbres du Shuswap peuvent être déçus. L’avis doit être largement diffusé que toute personne souhaitant voir la montaison du saumon de la rivière Adams de cette année devrait retarder ses plans jusqu’à ce que le saumon arrive enfin.

