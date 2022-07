L’incertitude du pipeline Nord Stream laisse l’Allemagne et l’Europe regarder vers le bas le baril de mécontentement et de récession | Nouvelles du monde

Une journée tendue s’annonce pour à peu près tout le monde en Allemagne. La nation la plus riche d’Europe compte les heures jusqu’à ce qu’elle découvre si Vladimir Poutine a coupé son approvisionnement en gaz.

Depuis une semaine et demie, le gazoduc Nord Stream, qui achemine du gaz naturel de Russie vers l’Allemagne, est fermé pour entretien annuel.

De toute façon, il ne fonctionnait qu’à 40% de sa capacité, ce que l’opérateur, Gazprom, a imputé à une turbine défectueuse.

En théorie, cela devrait maintenant être en train d’être corrigé. Après une longue querelle diplomatique pour savoir si le pragmatisme l’emporte sur les sanctions, la turbine de remplacement est expédiée en Russie depuis le Canada, malgré les protestations du gouvernement ukrainien.

Mais la maintenance est-elle vraiment le problème ici ?

En réalité, il s’agit de savoir si la Russie continue de vendre de l’énergie à l’Europe en même temps que l’Europe soutient l’effort de guerre de l’Ukraine.

Et vu à travers ce prisme, le pragmatisme fonctionne dans les deux sens.

Le président russe est bien conscient que s’il choisit d’arrêter d’approvisionner l’Europe en gaz naturel, il peut causer beaucoup de douleur.

Et donc, comme un chef de famille anxieux qui ouvre prudemment son robinet pour voir si le plombier a vraiment réparé la fuite, l’Europe attendra et verra ce qui se passera.

Nord Stream reviendra-t-il à la vie ou les Russes décideront-ils de le laisser éteint, militarisant l’énergie ?

Fermer le robinet de gaz ferait certainement grimper les prix en Allemagne et au-delà, causant des dommages économiques et aggravant les finances déjà tendues des ménages.

De plus, l’Allemagne, dont les réserves de gaz sont rempli à moins des deux tiersse retrouverait rapidement à devoir choisir entre rationner l’approvisionnement de l’industrie, des ménages ou tout simplement de tous.

À une extrémité de l’échelle, cela pourrait signifier des limites sur la climatisation ; de l’autre, les usines contraintes de fermer leurs portes.

Il n’est pas étonnant que le secteur industriel puissant et extrêmement influent de l’Allemagne fasse déjà pression sur les politiciens pour qu’ils retirent les règles qui donnent la priorité aux citoyens privés en période de pénurie d’énergie.

Ce spectre de chaos social et industriel pourrait sembler tentant pour beaucoup au Kremlin.

Mais là encore, la vente de combustibles fossiles, y compris le gaz naturel, est la façon dont la Russie gagne beaucoup d’argent. Même si l’Europe essaie rapidement de trouver de nouveaux approvisionnements, couper l’approvisionnement maintenant pourrait tout autant nuire à l’économie russe qu’à l’Europe.

La vérité est que personne ne semble savoir ce qui va se passer. Le gouvernement allemand semble anxieux ; L’Autriche voisine, encore plus dépendante de la Russie pour son approvisionnement en gaz, apparaît beaucoup plus détendue.

La Commission européenne, quant à elle, a livré une évaluation particulièrement pessimiste quant à la perspective d’une réactivation de Nord Stream.

“Nous ne nous attendons pas à ce qu’il revienne”, a déclaré Johannes Hahn, le commissaire au budget.

“Nous partons du principe qu’il ne se remettra pas en service et, dans ce cas, certaines mesures supplémentaires doivent être prises.”

C’est un indice vers le propre paquet de propositions de la Commission pour réduire la consommation d’énergie – des limites sur le chauffage et le refroidissement et, peut-être, des interventions sur le marché commercial de l’énergie.

Et pourtant, juste au moment où l’UE dit cela, un diplomate bien placé, d’un grand pays de l’UE, me dit qu’il s’attend à ce que Nord Stream soit réactivé, mais à une capacité encore plus faible qu’il ne fonctionne actuellement.

“Poutine a besoin d’un seuil de rentabilité entre maximiser la douleur de l’Europe en poussant le prix du gaz plus haut, mais aussi gagner l’argent dont la Russie a besoin pour continuer à fonctionner”, me dit-il.

Et, bien sûr, il ne s’agit pas seulement de Nord Stream. Il existe d’autres gazoducs qui transportent du gaz de Russie vers l’Europe.

Parmi eux, on me dit que les diplomates s’inquiètent particulièrement de la continuité d’approvisionnement du gazoduc Druzhba, le plus long du monde, qui alimente également l’Allemagne, ainsi que la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, l’Autriche et la République tchèque.

“C’est une question de combien de douleur Poutine veut nous causer, par rapport à combien de douleur il est prêt à absorber lui-même”, selon un diplomate.

Face à toute cette incertitude, l’Allemagne, et une grande partie du reste de l’Europe, recherchent de toute urgence d’autres moyens de s’approvisionner en énergie.

En Allemagne, qui est en phase finale de fermeture de ses dernières centrales nucléaires, les choix sont très limités donc inévitablement, cette nation riche et sophistiquée reviendra au charbon pour couvrir ses besoins.

Mais même cela ne suffira peut-être pas à éviter une pénurie d’énergie qui pourrait pousser l’Europe vers le mécontentement et la récession.