L’incertitude assombrit les achats des Fêtes pour les consommateurs alors que l’inflation fait des ravages

Quelles que soient les conditions, les familles n’aiment pas lésiner sur les vacances.

Mais avec la hausse des prix et les craintes d’une récession, les acheteurs des fêtes se sentent moins généreux cette saison.

De nombreux consommateurs prévoient de faire moins d’achats – et à prix réduit, selon un récent rapport de Deloitte sur la vente au détail des fêtes.

Pourtant, les ménages débourseront en moyenne 1 455 $ en cadeaux de vacances, comme l’année dernière, selon le rapport.

Même si certains consommateurs peuvent finir par dépenser autant ou plus pour leurs achats des Fêtes qu’ils l’ont fait en 2021, cela est en grande partie dû à des prix plus élevés, selon d’autres rapports.

“L’inflation est, de loin, le plus gros problème pour les ménages cette année”, a déclaré Tim Quinlan, économiste principal chez Wells Fargo et auteur du rapport sur les ventes des fêtes 2022 de Wells Fargo.

Les finances des ménages ont été durement touchées par la baisse du taux d’épargne et la baisse des salaires réels, ce qui pourrait ralentir les ventes de vacances dans les mois à venir, a déclaré Quinlan dans le rapport.

“En fin de compte, l’inflation restant un casse-tête, les dollars ne s’étirent pas aussi loin et la plupart des consommateurs seront toujours à la recherche de bonnes affaires.”