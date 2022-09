L’incertitude assombrit le sort d’un accord de 40 milliards de dollars sur le bien-être de l’enfance des Premières Nations

Le sort de l’accord de règlement sur la protection de l’enfance des Premières Nations de 40 milliards de dollars est en suspens après que le Tribunal canadien des droits de la personne s’est demandé si les termes de l’accord respectaient les conditions de sa décision fondamentale en matière de discrimination.

La question est de savoir si les personnes couvertes par une partie de 20 milliards de dollars de l’accord – qui a été finalisé par Ottawa, l’Assemblée des Premières Nations (APN) et les avocats des recours collectifs en juillet dernier – sont les mêmes personnes qui, selon le tribunal, devraient être indemnisées pour la discrimination. Ils ont souffert.

“Ce serait formidable si ce règlement pouvait fonctionner, si possible, d’autant plus qu’il est dirigé par les Premières Nations”, a écrit le tribunal dans une lettre du 21 septembre aux parties après deux jours d’audiences.

“Mais je vois aussi un problème majeur.”

REGARDER | La longue attente d’une indemnisation

“C’est irresponsable pour les gens d’essayer de faire obstacle à cela” La chef régionale de l’Assemblée des Premières Nations du Manitoba, Cindy Woodhouse, explique pourquoi elle croit que l’entente de règlement devrait être adoptée.

Dans la lettre, le comité des droits de l’homme a demandé s’il y avait une “possibilité que l’accord ait été négocié sur la base d’une prémisse qui s’écartait des conclusions et des ordonnances du tribunal”.

Cette question retarde de plusieurs semaines la mise en œuvre du plan de compensation convenu entre le gouvernement fédéral et l’APN. Cela pourrait également mettre en péril l’ensemble de la colonie – la plus grande de l’histoire du Canada.

Avant qu’une indemnisation puisse être versée dans le cadre de l’accord, le tribunal doit décider si l’accord est trop étroit car il exclut les enfants qui n’étaient pas dans des placements de protection de l’enfance financés par le gouvernement fédéral.

Ces enfants ont été retirés de leur foyer, de leur famille et de leur communauté et placés sous la « garde de la parenté », c’est-à-dire qu’ils ont été placés dans la famille élargie ou chez des amis de la famille.

“Tout est à l’arrêt”

Dans sa lettre aux parties, le panel des droits de l’homme a déclaré qu’il n’était pas prêt à prendre une “décision rapide sacrifiant une prise de décision judicieuse”.

Le tribunal rendra sa décision aux parties une fois que son panel aura rendu sa décision. Cette décision est attendue quelque temps après le 12 octobre – la date limite pour qu’Ottawa et l’APN répondent aux questions du tribunal.

“Je suis un peu consterné parce que tout est au point mort”, a déclaré Zach Trout, un père de la Première Nation de Cross Lake au Manitoba, qui était l’un des principaux plaignants dans un recours collectif qui a fait partie de l’accord de règlement.

“C’est nous qui souffrons depuis bien trop longtemps. Encore aujourd’hui, nous souffrons encore.”

Zach Trout avec sa femme et ses enfants, Sanaye (à gauche) et Jacob (à droite). (Zach Trout/Fourni)

Trout a intenté une action en justice en 2021 contre Ottawa pour ne pas avoir fourni un soutien de santé approprié à ses deux enfants, Sanaye et Jacob, qui souffraient d’un trouble neurologique rare appelé maladie de Batten. Les deux enfants sont morts avant l’âge de 10 ans.

“Je peux encore voir les larmes dans leurs yeux”, a déclaré Trout, qui a quitté son emploi pour aider sa femme à s’occuper de leurs enfants 24 heures sur 24.

“Se voir refuser tant de choses, c’est assez triste.”

Inquiétant pour l’APN

La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada a fait valoir que l’entente de règlement s’écarte des ordonnances du tribunal. La société, dont la directrice exécutive Cindy Blackstock a déposé la plainte pour atteinte aux droits humains en 2007, a déclaré que les enfants pris en charge par des proches devraient être inclus.

Mais le gouvernement fédéral et l’APN affirment que seuls les enfants placés dans des placements financés par le gouvernement fédéral sont admissibles à une indemnisation.

« C’est très frustrant que cette querelle juridique se produise parce que ce sont maintenant les Premières Nations qui doivent attendre encore une fois », a déclaré Cindy Woodhouse, chef régional de l’Assemblée des Premières Nations du Manitoba qui détient le portefeuille de l’APN sur le développement social.

REGARDER | Le chef régional de l’APN Manitoba exhorte le tribunal à approuver l’entente

Pourquoi un plaignant veut voir l’accord passé Ashley Bach, qui a été retirée de sa maison, de sa famille et de sa communauté peu de temps après sa naissance, explique pourquoi elle veut que l’entente de règlement soit adoptée.

L’APN a entamé des négociations avec le gouvernement fédéral après avoir déposé une plainte en 2020 pour obtenir une indemnisation pour les victimes exclues des ordonnances du tribunal.

L’entente de règlement couvre les enfants et les membres de la famille depuis l’entrée en vigueur de la formule de financement d’Ottawa pour le bien-être de l’enfance des Premières Nations en 1991, tandis que les ordonnances du tribunal ne couvrent que les enfants et les familles touchés à partir de 2006.

Des dizaines de milliers d’enfants et de membres de la famille touchés par le système de protection de l’enfance dans les réserves et privés de services essentiels à partir de 1991 pourraient être admissibles à une indemnisation en vertu de l’accord de règlement définitif.

L’accord de 40 milliards de dollars réserve 20 milliards de dollars pour l’indemnisation et 20 milliards de dollars supplémentaires pour la réforme à long terme du système de protection de l’enfance dans les réserves.

Ottawa et l’APN ont besoin que le comité des droits de la personne approuve le programme d’indemnisation de 20 milliards de dollars avant de pouvoir demander l’approbation finale de la Cour fédérale pour aller de l’avant avec 20 milliards de dollars de réformes à long terme d’ici la fin de l’année.

Si les partis ne respectent pas cette échéance de fin d’année, l’argent pourrait être repris par le Conseil du Trésor dans les recettes générales du gouvernement.

“J’exhorte les gens qui essaient de s’y opposer, de l’arrêter, de bien vouloir penser aux enfants et aux peuples des Premières Nations”, a déclaré Woodhouse.

“Il est très inquiétant que si nous n’avons pas d’accord d’ici le 31 décembre … cela pourrait s’effondrer.”

Des changements majeurs à l’accord de règlement sont peu probables

Blackstock a déclaré que le Canada pourrait renégocier la clause de l’accord qui stipule qu’il a besoin de l’approbation du tribunal – et commencer à verser l’argent immédiatement.

“Nous les avons vus retourner les chèques CERB (la prestation canadienne d’intervention d’urgence) en quelques jours”, a-t-elle déclaré. “Ils devraient faire ça ici aussi, pas d’excuse.”

Mais peu importe ce que fait le tribunal, il y a encore une chance que l’affaire soit bloquée devant les tribunaux.

La chef régionale de l’Assemblée des Premières Nations du Manitoba, Cindy Woodhouse, à gauche, et la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, au centre, écoutent le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, lors d’une conférence de presse à Ottawa. Ils ont partagé les détails d’un accord de règlement provisoire de 40 milliards de dollars pour le bien-être de l’enfance autochtone. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

La Société de soutien, par exemple, pourrait demander une révision judiciaire de la décision du tribunal. Blackstock a déclaré qu’elle devait voir ce que dit le panel avant de poursuivre cela.

Le Canada a fait appel de la décision de la Cour fédérale de l’an dernier confirmant les ordonnances du tribunal et pourrait poursuivre la contestation si le tribunal refuse son accord de règlement.

Des sources impliquées dans les deux parties aux négociations, qui n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement, ont déclaré à CBC News que même si des ajustements pouvaient être apportés à l’accord, ils ne seraient probablement pas majeurs.

Mais le gouvernement fédéral a déclaré que si le tribunal approuvait l’accord, il était prêt à abandonner son appel.

“Nous ne sommes pas encore tirés d’affaire du tout, mais c’est quelque chose qui se poursuit et nous serons toujours là – en particulier avec les enfants autochtones à l’esprit – pour nous assurer que ce système les sert bien”, a déclaré Crown- Marc Miller, ministre des Relations autochtones.

Indemnisation pour aider les jeunes à se reconnecter

En 2016, le tribunal a conclu que le Canada faisait systématiquement preuve de discrimination raciale à l’égard des enfants des Premières Nations dans les réserves et au Yukon – en sous-finançant le Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations et en encourageant le retrait des enfants de leur foyer, de leur famille et de leur communauté au lieu de fournir un financement adéquat pour les services de prévention.

Il a également constaté que la définition étroite et la mise en œuvre inadéquate de la politique appelée principe de Jordan — qui stipule que les enfants des Premières nations doivent pouvoir accéder à des soins et à du soutien lorsqu’ils en ont besoin, sans délai ni refus — ont entraîné des lacunes dans les services, des retards et des refus de services pour enfants et leurs familles.

Le tribunal a alors ordonné au Canada de cesser la discrimination jusqu’à ce qu’il puisse mettre en œuvre une réforme à long terme. Il a également ordonné au Canada de verser 40 000 $ en compensation à chaque personne touchée.

L’entente de règlement ne garantit pas 40 000 $ à chaque plaignant, mais elle promet une base de 40 000 $ ou plus à chaque enfant retiré de son foyer, de sa famille et de sa communauté.

REGARDER | Pourquoi l’accord échoue pour Cindy Blackstock

Cindy Blackstock, directrice exécutive de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations, affirme que les enfants des Premières Nations placés en famille d’accueil ne devraient pas être exclus de l’indemnisation.

Ashley Bach a déclaré qu’elle ne connaissait pas le nom de sa nation lorsqu’elle grandissait avec sa famille adoptive en Colombie-Britannique – pas avant d’avoir reçu une carte de statut lorsqu’elle a postulé à l’université à la fin de son adolescence.

“J’ai supposé qu’il était normal de ne pas savoir quelle était votre Première Nation”, a déclaré Bach. “Depuis que je suis allé à l’université, je sais que ce n’est pas normal et que ce n’est vraiment pas OK.”

Bach a déclaré que la compensation l’aiderait à visiter sa communauté natale de la Première Nation Mishkeegogamang dans le nord de l’Ontario.

“C’est l’objectif – renouer avec ma Première Nation en visitant littéralement, en rencontrant des gens et en établissant les liens que j’aurais dû avoir tout au long de ma vie”, a déclaré Bach, l’un des plaignants dans le procès de l’APN qui est devenu une partie du règlement.

Le drapeau des survivants, dévoilé en 2021 par le Centre national pour la vérité et la réconciliation, flotte lors de la première Journée nationale pour la vérité et la réconciliation à Ottawa le 30 septembre 2021. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

“J’aurais dû grandir là-bas avec mon [biological] famille et le reste des membres de ma communauté.”

Bach a dit qu’elle espère que l’accord de règlement sera adopté le plus tôt possible pour aider les jeunes qui, comme elle, attendent de savoir quand ils seront indemnisés.

“Je passe beaucoup de temps à penser à toutes les personnes qui vont être touchées par cela”, a déclaré Bach.

“Il y a plus de 200 000 personnes qui vont être touchées par l’ensemble de l’accord de règlement final, donc c’est beaucoup. C’est une énorme responsabilité et c’est un poids énorme à porter.”