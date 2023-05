L’incendie qui a tué 19 personnes dans le dortoir d’une école de Guyane a peut-être été allumé «malveillamment»

L’incendie d’un dortoir d’écolières qui a tué 19 personnes en Guyane a peut-être été déclenché « malveillamment », a déclaré la police.

Aucun suspect n’a encore été identifié après l’incendie de dimanche qui a détruit un immeuble abritant des filles âgées de 11 à 12 ans et de 16 à 17 ans.

Après la tragédie du week-end, plus d’une douzaine d’enfants ont été hospitalisés localement tandis que six cas graves ont été transportés par avion à Georgetown.

Le commissaire de police guyanais, Clifton Hicken, a déclaré lors d’une conférence de presse lundi après-midi qu’une « enquête initiale suggère … que (l’incendie) a été allumé de manière malveillante ».

« Notre enquête se poursuit », a déclaré Hicken aux journalistes, rejoint par le président Irfaan Ali, qui a décrété trois jours de deuil national.

« Quatorze jeunes sont morts sur les lieux, tandis que cinq sont morts à l’hôpital du district de Mahdia », selon un communiqué des pompiers.

Le gouvernement avait précédemment déclaré que 20 personnes étaient mortes dans l’incendie de l’école secondaire de Mahdia, dans le centre du pays.

La Guyane, avec une population de 800 000 habitants, est la seule nation anglophone d’Amérique du Sud. C’est une ancienne colonie hollandaise et britannique qui a récemment découvert qu’elle détenait les plus grandes réserves de pétrole par habitant au monde.

« Deux enfants restent dans un état critique, tandis que quatre soignent des blessures graves à la suite de l’incident », ont ajouté les pompiers.

Il y avait 63 élèves à l’intérieur du bâtiment lorsque l’incendie s’est déclaré.

Ali a déclaré dimanche soir :

C’est une catastrophe majeure. C’est horrible, c’est douloureux.

Ali a déclaré qu’il avait ordonné que des dispositions soient prises dans les deux principaux hôpitaux de Georgetown « afin que chaque enfant nécessitant une attention ait la meilleure opportunité possible d’obtenir cette attention ».

Lors de la conférence de presse de lundi, Hicken a déclaré que des autopsies avaient déjà été pratiquées sur les corps d’au moins six des victimes et que toutes subiraient des tests ADN.

« Douleur, agonie, traumatisme »

Une cinquantaine de parents et amis des victimes ont manifesté lundi à Chenapau, un village proche de Mahdia qui abrite de nombreux élèves de l’école.

« La douleur, l’agonie, le traumatisme », a déclaré par téléphone à l’AFP Michael McGarrell, qui a perdu deux nièces dans l’incendie. « Qui sera tenu responsable ?

Les manifestants ont brandi des banderoles réclamant justice et indemnisation, et critiquant le fait que le dortoir avait des barreaux aux fenêtres.

« Pourquoi les écoliers sont-ils grillés dans des pièges mortels ? Qu’allons-nous dire aux parents ? a déclaré McGarrell, un militant de l’Amerindian People’s Association (APA) qui est souvent en désaccord avec le gouvernement sur les droits fonciers.

« Les pompiers ont réussi à secourir une vingtaine d’étudiants en perçant des trous dans le mur nord-est du bâtiment », a indiqué le service d’incendie.

Des avions privés et militaires ont été envoyés à Mahdia, située à environ 200 kilomètres au sud de Georgetown, car la région est touchée par de fortes pluies.

Au moins un avion avec trois évacués est revenu à Georgetown, selon un journaliste de l’AFP.

Le gouvernement a déclaré que les responsables soutenaient les efforts déployés à l’aéroport d’Ogle dans la capitale pour « recevoir les patients critiques et coordonner un plan d’action d’urgence ».

« Un plan d’action d’urgence médicale à grande échelle a été lancé », a-t-il ajouté.

Natasha Singh-Lewis, une députée de l’opposition, a appelé à une enquête sur la cause de l’incendie.

« Nous devons comprendre comment cet incident le plus horrible et le plus meurtrier s’est produit et prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher qu’une telle tragédie ne se reproduise », a-t-elle déclaré.

Parmi les nations les plus pauvres d’Amérique du Sud, la Guyane espère que la découverte de pétrole contribuera à stimuler le développement. Le pays possède également le deuxième pourcentage le plus élevé de couvert forestier au monde.