L’incendie en forme de cœur de TikTokers sur la plage de Tofino dans l’interdiction des incendies enflamme la fureur en ligne

Un geste romantique mal conçu et imprudent sur une plage de Tofino a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.

Trois vidéos publiées sur TikTok lundi avec la légende « Il voulait faire quelque chose de mignon pour montrer à quel point il m’aime, puis l’a fait », montrent un homme et une femme debout sur la plage de Chesterman au milieu d’un cœur apparemment fait de serviettes en papier .

L’homme laisse ensuite tomber une torche enflammée sur le dessus du cœur et le couple s’embrasse alors que les papiers s’enflamment, les entourant de feu et de fumée noire.

On voit ensuite le couple éteindre le feu en forme de cœur en jetant du sable sur les flammes alors que l’homme commente la «fumée noire» qui les entoure. Aucun seau d’eau n’est visible dans les vidéos.

Une autre vidéo de la même scène montre l’homme buvant un Budweiser avant de creuser la forme du cœur dans le sable avec ses mains, puis de couper les serviettes en papier placées dans les empreintes et l’homme tenant un bâton enveloppé dans du papier pour une torche de fortune.

« Ferais-tu n’importe quoi pour l’amour de ta vie ? Même si les choses ne sont pas toujours parfaites ? la légende lit. « Parce que je le ferais. »

Les trois vidéos TikTok ont ​​​​plus de 4,7 millions de vues combinées et plus de 487 000 likes. Le compte qui les a publiés compte 21 000 abonnés.

Les vidéos sont restées en ligne mercredi avec la grande majorité de leurs plus de 2 000 commentaires fustigeant le couple et exprimant leur choc et leur colère face au grand incendie délibérément déclenché lors d’une interdiction de feu très médiatisée et de la pire saison des incendies de forêt jamais enregistrée dans la province.

« Vous vous moquez de moi, j’espère que vous serez condamné à une amende pour cette cascade lors d’une interdiction de feu », a écrit un commentateur.

« Irrespect absolu. L’ignorance à son meilleur », a écrit un autre.

« J’espère que tu auras une amende pour ça. Ce n’est pas mignon, c’est tellement irresponsable et irrespectueux envers la communauté locale », a écrit un autre.

D’autres ont souligné qu’un incendie de forêt près de Port Alberni bloquait l’accès à la communauté car l’autoroute. 4 a été fermée du 6 au 23 juin et les dommages causés par l’incendie continuent de provoquer des fermetures, car l’autoroute a été fermée dans les deux sens le 9 août.

«Il y a une interdiction de feu pour une raison, ne faites pas la promotion de cela lorsque notre communauté a été coupée pendant des SEMAINES à cause d’un incendie. Au mieux irrespectueux », a écrit un commentateur.

« Elle a littéralement dû traverser les séquelles de l’incendie de forêt d’Alberni pour se rendre à Tofino », a écrit un autre.

De nombreux commentaires notent que Tofino est actuellement soumis à des restrictions d’eau de phase 3 en raison d’une sécheresse continue et sans précédent.

Lors d’une assemblée publique tenue pour discuter de la situation de l’eau à Tofino le mois dernier, le directeur de l’infrastructure et des travaux publics du district, Aaron Rodgers, a suggéré qu’«un grand incendie à n’importe quel moment de l’été, sans parler de cet été, nous mettrait immédiatement à l’étape 4.

« Rappelons qu’il y a actuellement une interdiction de feu dans toute la province de la Colombie-Britannique et une grave sécheresse et une pénurie d’eau à Tofino en particulier », a écrit un commentateur de TikTok.

« C’est tellement sourd. N’avez-vous pas vu les panneaux massifs indiquant que Tofino est actuellement soumis à une restriction d’eau et à une interdiction de feu? », A écrit un autre.

« Visite une population éloignée pendant une SÉCHERESSE et une PÉNURIE D’EAU PUBLIÉE uniquement pour créer le plus d’incendies de contrebande en utilisant du papier ? » écrit un autre.

La loi provinciale stipule que « Quiconque enfreint une interdiction de feu peut être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 1 150 $. Si votre incendie s’échappe et provoque un incendie de forêt, vous pouvez être condamné à une amende de 100 000 $ à 1 million de dollars et à un an de prison.

La vidéo a également suscité la colère de la résidente de Tofino et TikToker Hannah Tarrant.

«En tant que personne qui vit à Tofino à temps plein, c’est pourquoi nous disons que nous détestons les touristes. Vous traitez notre beau coin de paradis comme des ordures », a commenté Tarrant.

Tarrant a également publié une réponse sur sa propre page TikTok, qui compte plus de 101 000 abonnés.

« Ce n’est pas mignon. Cela s’est produit à Tofino en Colombie-Britannique lors d’une interdiction de feu tout l’été et de restrictions d’eau de niveau 3 », a déclaré Tarrant dans sa vidéo de réponse.

« S’il vous plaît les gars, tout ce que je demande à tous ceux qui voient cette vidéo, c’est que vous ne le fassiez pas sans une recherche appropriée. Honnêtement, cela a mis toute la ville en danger.

Le maire de Tofino, Dan Law, a déclaré au Westerly News qu’il n’y avait aucune excuse pour allumer des incendies pendant l’interdiction actuelle.

« Si plus de gens font des trucs comme ça, ils vont le regretter. Ça c’est sûr. Quiconque, n’importe où en Colombie-Britannique, allume des feux à l’extérieur est tout simplement complètement irresponsable. La raison pour laquelle l’interdiction est en vigueur et les amendes sont si élevées est que le potentiel de destruction massive et catastrophique est si élevé », a-t-il déclaré. « C’est de loin la plus grande saison de feux de forêt que la Colombie-Britannique ait jamais eue… Les gens qui peuvent lire les nouvelles et être n’importe où en Colombie-Britannique et qui allument encore des feux à l’extérieur, je dirais que c’est inexcusable. »

Il a ajouté que Tofino a consacré « une énergie considérable à la lutte contre les incendies de plage » et a réussi à réduire les flammes illégales.

« Nous avons constaté de grandes améliorations », a-t-il déclaré. « La grande majorité des gens sur la plage utilisent des anneaux de propane ou n’ont pas de feu du tout. »

Il a noté que le district a un réserviste de la GRC ainsi qu’une équipe d’application des règlements en patrouille.

« Nos amendes sont assez élevées. Ainsi, les gens qui commettent l’erreur d’allumer un feu sur la plage ou n’importe où à Tofino risquent de lourdes amendes et ils ne pourront pas s’en sortir », a-t-il déclaré.

Il a refusé de spéculer sur la question de savoir si les TikTokers qui ont mis le feu seront attrapés, mais a noté qu’ils avaient enregistré et publié leur comportement.

« Je peux dire que si les gens vont faire des choses stupides et illégales, je suis plutôt content qu’ils se soient filmés en flagrant délit. Cela aide certainement à l’application », a-t-il déclaré.

@hannahtarrant3 #stitch avec @Ashley, l’ambiance brûle dans toute la ville. #tofinobc #vancouverisland #canada #beachvibes #tofino #fireban #touristbelike #Pleaserespectnature ♬ son original – Hannah Tarrant

