L’incendie d’une usine laitière du Wisconsin laisse les égouts pluviaux obstrués par du beurre

Apportez le pain grillé.

Un incendie dans une usine laitière du Wisconsin a laissé des égouts pluviaux et un canal historique bouché par du beurre.

L’incendie s’est produit lundi dans une installation d’Associated Milk Producers à Portage, selon un communiqué de presse du ministère des Ressources naturelles du Wisconsin.

Environ 20 gallons de beurre se sont déversés dans le canal adjacent du Portage via un égout pluvial, indique le ministère. Le beurre a depuis été retiré du canal et les égouts pluviaux étaient dégagés depuis jeudi.

Les impacts environnementaux sont “minimes”, ont déclaré les responsables dans le communiqué de presse.

“La plupart du beurre qui a quitté l’installation est sorti par les égouts sanitaires et s’est rendu à la station d’épuration”, selon le département. “Le personnel de l’usine de traitement des eaux usées a éliminé le beurre de l’usine depuis l’incident. L’usine de traitement a fonctionné efficacement sans interruption, bien que certains dépassements temporaires soient prévus.”

L’incendie s’est déclaré dans une pièce qui servait à entreposer du beurre, selon une publication Facebook du service d’incendie de Portage, qui a d’abord répondu à l’incident. Le ruissellement du beurre et l’épaisse fumée ont rendu difficile l’entrée du personnel dans l’établissement. Il a fallu plusieurs heures et l’aide d’autres services d’incendie de la région pour contenir et éteindre l’incendie, a ajouté le département.

Dans une déclaration à CNN, Associated Milk Producers a remercié les services d’incendie locaux et les premiers intervenants pour avoir maîtrisé l’incendie.

“Nous apprécions leur professionnalisme et leur travail acharné, ainsi que celui de nos employés, dans des circonstances difficiles”, a écrit l’entreprise.

Ils ont ajouté que les intervenants ont bloqué les égouts de la rue et placé “des matériaux absorbants dans le canal pour minimiser les matières grasses du lait”.

Une enquête est en cours sur les origines de l’incendie, selon le ministère des Ressources naturelles.