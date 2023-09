L’incendie d’une usine à Taiwan fait au moins 5 morts et plus de 100 blessés

BEIJING (AP) — Un incendie et des explosions qui ont suivi dans une usine de balles de golf dans le sud de Taiwan ont tué au moins cinq personnes et en ont blessé plus de 100 autres, et cinq personnes sont toujours portées disparues.

L’incendie s’est déclaré vendredi soir dans l’usine du comté de Pingtung et a fait rage toute la nuit. Les autorités ont indiqué que les sauveteurs recherchaient toujours quatre ouvriers d’usine et un pompier portés disparus.

Plus de 100 personnes ont été transportées à l’hôpital avec des blessures.

La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête, a déclaré Chou Chun-mi, magistrat du comté de Pingtung, dans une publication sur Facebook.

« Face au chagrin des membres de la famille, je n’ai rien pu dire à part m’incliner profondément, m’excuser et exprimer mes plus sincères condoléances », a-t-elle déclaré dans son message, après avoir visité la maison funéraire et rencontré les familles des victimes.

Les autorités ont déclaré que le gaz naturel pourrait avoir contribué aux explosions, qui se sont produites alors que les pompiers tentaient d’éteindre l’incendie.

The Associated Press