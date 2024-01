L’incendie d’une maison tue 5 enfants à South Bend, Indiana

Un incendie dans une maison à South Bend, dans l’Indiana, a tué cinq enfants, dont un enfant de 17 mois, au cours du week-end, selon les pompiers.

Les équipes ont répondu dimanche à un incendie résidentiel au 222 North LaPorte Ave. vers 18 h 15, heure locale. À leur arrivée, une structure de deux étages était en proie aux flammes. Les pompiers de South Bend ont déclaré avoir trouvé plusieurs victimes coincées au deuxième étage du bâtiment.

Sept personnes, un adulte et six enfants, se trouvaient dans la maison au moment de l’incendie. Les autorités ont déclaré avoir sauvé les six enfants de la résidence, mais cinq d’entre eux ont été déclarés morts par la suite. L’âge des victimes varie de 17 mois à 11 ans, selon les autorités.

La victime survivante, âgée de 11 ans, a été transportée d’urgence vers un hôpital local, puis transportée par avion vers un centre pédiatrique spécialisé dans les brûlés à Indianapolis pour un traitement ultérieur. L’enfant de 11 ans reste sous traitement lundi, ont indiqué des responsables.

Un adulte se trouvait dans la maison au moment de l’incendie, mais a pu s’échapper et a été légèrement blessé, ont déclaré les pompiers à ABC News.

Au cours des efforts de secours, un pompier a été blessé après être tombé du deuxième étage et a été transporté à l’hôpital pour y être soigné, selon les autorités. Le pompier est maintenant chez lui et devrait se rétablir complètement, ont indiqué les autorités.

Les équipes ont lutté contre l’incendie pendant environ trois heures dimanche soir, ont déclaré des responsables aux journalistes lors d’une conférence de presse lundi. Les causes de l’incendie et l’endroit où il s’est déclaré dans la maison restent inconnus. Les autorités ont déclaré que l’incendie s’était propagé rapidement à travers la résidence en raison des vents et des conditions météorologiques difficiles qui régnaient dans la région à ce moment-là.

“Même si cet incident jette une ombre de tristesse sur notre communauté, notamment en raison de la perte de jeunes vies, il constitue également un rappel poignant du courage et du dévouement dont ont fait preuve les membres du service d’incendie de South Bend”, a déclaré le département dans un communiqué. déclaration.

« Les pompiers du moteur 2, dans leur engagement inébranlable à protéger et à servir, ont fait preuve d’un profond mépris pour leur propre sécurité face à un danger extrême. Leurs actions reflètent les idéaux les plus élevés d’altruisme et une philosophie axée sur les citoyens, caractéristiques emblématiques du bravoure inhérente aux premiers intervenants de notre ville”, poursuit le communiqué.

Lundi, lors de la conférence de presse du service d’incendie de South Bend, le chef des pompiers de South Bend, Carl R. Buchanon, le maire James Mueller et le prévôt des incendies de l’État, Gerard Ellis, ont abordé la tragédie et ont honoré les équipes d’intervention pour leurs efforts de sauvetage.

“Cet incident d’hier soir a été une horrible tragédie dans notre communauté. Nous savons que cela se répercute dans toute la communauté aujourd’hui et cela pendant un certain temps. Nos sincères prières et nos condoléances vont à la famille et au reste de notre communauté qui traversent ce processus de deuil. “, a déclaré Mueller.

Buchanon a déclaré que l’adulte qui a réussi à échapper à l’incendie a déclaré aux équipes d’intervention combien de personnes étaient piégées dans le bâtiment et a tenté de les secourir avant qu’une épaisse fumée et des flammes ne les submergent.

Buchanon a déclaré que cet incident était, à sa connaissance, l’incendie de maison le plus mortel au cours de son mandat à South Bend.

Le service d’incendie de South Bend a déclaré qu’il travaillait avec les autorités nationales et locales pour enquêter sur la cause de l’incendie.