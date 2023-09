L’incendie d’une fête de mariage fait plus de 100 morts

Le bâtiment s’est effondré après que les flammes ont ravagé la salle en Irak.

Un incendie lors d’une fête de mariage à Ninive, en Irak, a fait plus de 100 morts et quelque 150 blessés, selon les autorités locales et les médias, qui suggèrent que des feux d’artifice ont déclenché l’incendie par accident.

L’incendie a ravagé un lieu d’événement dans le district de Hamdaniya, dans la province de Ninive, dans la nuit de mardi à mercredi. Le vice-gouverneur de la région, Hasan al-Allaq, a déclaré à Reuters que 113 personnes avaient été confirmées mortes. Les médias d’État ont fait état d’au moins 100 morts et de 150 autres blessés.

DÉTAILS À SUIVRE