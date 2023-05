L’incendie d’une auberge de jeunesse tue au moins 6 personnes dans une ville au bord de l’eau alors que les flics enquêtent sur un possible incendie criminel

Six personnes sont mortes dans l’incendie d’une auberge de jeunesse en Nouvelle-Zélande mardi, le bilan pouvant augmenter car 11 personnes sont toujours portées disparues.

« Il s’agit d’un événement tragique pour toutes les personnes impliquées », a déclaré Nick Pyatt, commandant du district des pompiers et des urgences de Nouvelle-Zélande. « Mes sincères condoléances vont aux proches de ceux qui ont perdu la vie. »

L’incendie au Loafers Lodge, une auberge de jeunesse de quatre étages dans la capitale Wellington, s’est déclaré vers 12 h 30, heure locale. Les secouristes ont secouru 52 personnes avant que le toit du bâtiment ne s’effondre.

En raison de son emplacement en face d’un hôpital et du marché du logement hautement concurrentiel, les résidents de l’auberge se composaient d’un certain nombre de professionnels de la santé et d’un mélange de chômeurs et de sans-abri, a rapporté la BBC. Certains résidents ont été expulsés d’Australie.

Le porte-parole du conseil municipal de Wellington, Richard MacLean, a déclaré que l’auberge proposait une combinaison de locations à court et à long terme. Il n’avait pas tous les détails, a-t-il dit, mais il pensait que divers organismes gouvernementaux s’en servaient pour fournir aux clients les logements dont ils avaient besoin.

La cause de l’incendie reste inconnue, mais la police ne pense pas qu’il ait été déclenché délibérément malgré le traitement de l’incident comme suspect, a rapporté le New Zealand Herald. Les responsables n’ont pas pu confirmer si les alarmes incendie fonctionnaient et le Herald a signalé que le bâtiment n’avait pas de gicleurs.

Le Herald a rapporté qu’un incendiaire condamné avait séjourné dans le bâtiment et la police a commencé à l’interroger à midi.

« La police m’interroge toujours … mais le détective pose des questions que son patron lui demande de me poser », a-t-il déclaré. « Je ne sais même pas pourquoi … mais c’est frustrant … il n’arrête pas de dire » nous avons presque fini « », a déclaré l’incendiaire, niant avoir mis le feu et refusant de révéler les questions que la police lui avait posées.

La police attendra que le bâtiment soit sûr pour entrer avant de commencer à mener une enquête plus large. Le commandant de district par intérim de la police, Dion Bennett, a déclaré que les agents s’efforçaient de réconcilier la liste des visiteurs.

Pyatt a décrit l’incident comme le « pire cauchemar » de la ville, ajoutant que le bâtiment contenait de l’amiante. Il a exhorté les habitants à porter des masques faciaux et à garder leurs fenêtres fermées pour éviter d’inhaler de la fumée.

« Il s’agit d’un incendie qui ne se produit qu’une fois tous les dix ans pour Wellington », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Chris Hipkins s’est rendu sur le site et s’est entretenu avec les prestataires de services d’urgence en disant : « C’est une tragédie absolue et c’est une situation horrible ».

« Avec le temps, il y aura bien sûr un certain nombre d’enquêtes sur ce qui s’est passé et pourquoi cela s’est produit, mais pour l’instant, l’accent doit être mis sur la gestion de la situation », a ajouté Hipkins.

L’absence de gicleurs dans le bâtiment a suscité des demandes d’enquête de la part des parlementaires.

L’Associated Press et Reuters ont contribué à ce rapport.