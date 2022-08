L’incendie d’une ambulance à Hawaï laisse un patient mort et un ambulancier blessé

HONOLULU (AP) – Un patient est décédé et un ambulancier a été grièvement blessé après qu’une ambulance a pris feu devant un hôpital à Hawaï, ont déclaré des responsables des urgences.

“Nous avons eu une ambulance ce soir pour des raisons que nous ne comprenons pas, prendre feu, peut-être exploser, avant d’entrer dans l’hôpital”, a déclaré le Dr Jim Ireland, directeur des services d’urgence. “Nous sommes tous très inquiets pour notre équipe et le patient qui a perdu la vie.”

Le patient est décédé à l’arrière de l’ambulance devant Adventist Castle Health à Kailua mercredi soir, tandis que l’ambulancier qui l’accompagnait, un vétéran de huit ans, a été laissé dans un état critique, a déclaré Ireland.

«Tous nos ambulanciers paramédicaux, ambulanciers et répartiteurs sont tous des membres précieux de notre personnel et / ou de notre famille, ils sauvent des vies chaque jour, et il est tout simplement très difficile d’être dans une situation où notre équipe est celle qui est blessée. Je vais en rester là », a déclaré Ireland. “S’il vous plaît, priez pour lui.”

L’Irlande a déclaré qu’un autre EMT était indemne. Le service d’incendie d’Honolulu enquête.

The Associated Press