L’incendie d’un tunnel de ravitaillement en carburant fait au moins 19 morts en Afghanistan

Au moins 19 personnes ont été tuées et 32 ​​autres blessées lorsqu’un camion-citerne a pris feu dans un tunnel au nord de la capitale afghane, Kaboul, a annoncé dimanche un responsable local.

Le tunnel de Salang – situé entre les provinces de Parwan et de Baghlan – mesure environ 2,67 kilomètres de long et a été construit dans les années 1960. C’est un lien vital entre le nord et le sud du pays.

Un porte-parole de la province de Parwan, Hekmatullah Shameem, a déclaré que le camion-citerne avait pris feu dans le tunnel de Salang samedi soir.

Des équipes de secours travaillent sur les lieux de l’incident et on craint que le nombre de victimes n’augmente, a-t-il ajouté.

La cause de l’incendie n’était pas immédiatement claire.