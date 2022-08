L’incendie d’un pub musical dans l’est de la Thaïlande fait au moins 13 morts

BANGKOK (AP) – Au moins 13 personnes ont été tuées et des dizaines blessées lorsqu’un incendie s’est déclaré tôt vendredi matin dans un pub de musique bondé dans l’est de la Thaïlande, ont annoncé la police et les secouristes.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait des gens fuyant le pub tandis qu’une épaisse fumée noire s’échappait de la porte, puis l’entrée par laquelle les gens s’échappaient était soudainement engloutie par les flammes. Les vêtements de plusieurs personnes étaient en feu à leur sortie du pub. Les secouristes ont déclaré que plus de trois douzaines de personnes avaient été blessées.

La cause de l’incendie du pub Mountain B dans le district de Sattahip de la province de Chonburi, à environ 160 kilomètres (100 miles) au sud-est de Bangkok, fait l’objet d’une enquête, a déclaré le chef de la police provinciale, le général de division Atthasit Kijjahan, à la télévision PPTV. Il a déclaré que le propriétaire et le personnel du pub faisaient des déclarations au poste de police et que l’équipe médico-légale de la police collecterait des preuves sur les lieux. La police a déclaré que l’incendie avait été signalé vers 00h45.

Plusieurs témoins ont décrit avoir vu de la fumée et du feu au plafond près de la scène de la salle, suivis du bruit d’explosions.

“Le feu a commencé dans le coin supérieur droit de la scène”, a déclaré un témoin identifié uniquement comme Nana à PPTV. “Le chanteur a dû le voir aussi, alors il a crié ‘au feu’ et a jeté le micro.”

« Je suis assez choqué. Mais j’ai de la chance que lorsque j’ai vu le feu, j’ai pu me ressaisir et sortir de là », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait vu plusieurs gardes de sécurité de pub avec leurs vêtements en feu.

Une serveuse sur place, Thanyapat Sornsuwanhiran, a également déclaré aux journalistes de la télévision thaïlandaise qu’elle avait vu de la fumée près de la scène.

« J’ai crié ‘au feu’ aux clients, et j’étais près des portes, alors je les ai fait sortir. Je n’arrêtais pas de crier ‘au feu, au feu’ et les agents de sécurité aidaient également à faire sortir les gens », a-t-elle déclaré.

Le chef de la police Atthasit a déclaré que le club avait trois entrées : à l’avant, sur le côté près du caissier pour le déchargement des marchandises et à l’arrière. La chaîne de télévision publique thaïlandaise TPBS a rapporté que la porte arrière est souvent verrouillée.

Un DJ du pub qui ne s’est pas identifié a déclaré à PPTV que l’incendie s’était propagé rapidement, en une minute environ, lorsqu’il a entendu le bruit d’une explosion, brisant des fenêtres.

Le pub était bordé d’une isolation phonique inflammable et il a fallu deux heures aux pompiers pour éteindre l’incendie, a déclaré Manop Theprith d’un groupe privé de services d’urgence à la chaîne de télévision. Son groupe a déclaré que 40 personnes avaient été blessées.

L’un des incendies les plus meurtriers de Thaïlande au cours des dernières décennies s’est produit dans une boîte de nuit de la capitale, Bangkok, lors d’une célébration du Nouvel An en 2008-2009, au cours de laquelle 66 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées. Cet incendie à la discothèque Santika a également commencé au plafond au-dessus d’une scène, apparemment déclenché par un feu d’artifice à l’intérieur. Une fumée toxique a inondé la salle alors que tout le club prenait feu.

Tassanee Vejpongsa, The Associated Press