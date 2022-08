L’incendie d’un magasin Cheesesteak attribué à un dysfonctionnement électrique

PHILADELPHIE (AP) – Un dysfonctionnement électrique a déclenché un incendie rapide qui a endommagé l’un des magasins de cheesesteak les plus connus de Philadelphie la semaine dernière, ont annoncé les autorités.

Plus de 125 pompiers et autres intervenants d’urgence ont été appelés à l’incendie vendredi matin au Jim’s Steaks sur South Street et l’ont combattu pendant plus de quatre heures avant de le maîtriser. Les responsables ont déclaré que tous les employés ont pu évacuer en toute sécurité et qu’aucun blessé n’a été signalé.

Le service d’incendie de Philadelphie a déclaré lundi que le bureau du commissaire des incendies avait “déterminé que la cause était le câblage électrique”.

Le propriétaire Ken Silver a déclaré au Philadelphia Inquirer que la climatisation fonctionnait mal ce matin-là. Il a déclaré que les inspecteurs de la ville avaient déclaré que le bâtiment était structurellement sain et qu’il s’était engagé à reconstruire, affirmant que les dégâts étaient moindres qu’il ne le craignait initialement.

Jim’s Steaks a ouvert son emplacement d’origine à Philadelphie en 1939. L’emplacement de South Street a ouvert ses portes en 1976.

The Associated Press