L’incendie d’un immeuble en France fait 10 morts, dont 5 enfants

Dix personnes, dont cinq enfants d’à peine 3 ans, sont mortes après qu’un incendie nocturne a ravagé vendredi un immeuble de huit étages dans l’une des banlieues les plus pauvres de la ville française de Lyon, ont annoncé les autorités locales.

La cause de l’incendie, l’incendie résidentiel le plus meurtrier de France depuis des années, faisait l’objet d’une enquête, notamment pour déterminer s’il avait une origine criminelle.

Des témoignages diffusés dans les médias français ont décrit des scènes d’horreur, notamment des habitants brisant des fenêtres pour tenter de sortir du bâtiment et une mère jetant son enfant par la fenêtre pour être attrapée en toute sécurité par une personne au sol.

Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin est arrivé rapidement sur les lieux dans la petite ville de banlieue de Vaulx-en-Velin, à environ 290 miles au sud-est de Paris, reflétant l’ampleur de la tragédie. Il a félicité les 170 pompiers qui se sont mobilisés après que les flammes ont ravagé le centre de l’immeuble moderne.

(Ils sont intervenus) “en 12 minutes à 3 heures du matin et ont pu sauver 15 personnes en prenant des risques considérables pour leur propre vie”, a-t-il déclaré.

Malgré l’intervention rapide, 14 autres personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, selon la préfecture du Rhône. Le feu a depuis été éteint.

Un journaliste de l’Associated Press sur les lieux a vu plusieurs camions de pompiers et un périmètre de sécurité mis en place autour de la zone, et des résidents et des voisins traumatisés avec leurs enfants se rassemblant dans un parking en face du bâtiment.

Les cinq enfants qui ont péri étaient âgés de 3 à 15 ans. Des centres de conseil ont été mis en place dans deux écoles locales qui, selon les autorités, seront les plus touchées par l’incendie meurtrier. Le recteur de l’académie de Lyon, Olivier Dugrip, a déclaré que des élèves des écoles faisaient partie des victimes.

Les autorités ont déclaré avoir commencé à travailler sur des plans de relocalisation d’environ 88 résidents déplacés.

“Des familles vivent un drame profond, d’une ampleur que nous n’avons jamais connue”, a déclaré la maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy. Sa petite ville de 43 000 habitants figure parmi les zones les plus pauvres de la région rhodanienne.

Darmanin, qui était accompagné lors de sa visite sur le site par le ministre français du Logement Olivier Klein, devait déjà se rendre à Lyon vendredi pour présenter le plan de sécurité pour la finale de la Coupe du monde de dimanche entre l’Argentine et la France.

Des messages de soutien sont venus de loin, notamment de la Première ministre française Elisabeth Borne et de l’équipe de football de l’Olympique Lyonnais, qui ont collectivement exprimé leurs “pensées” pour les victimes de l’incendie.

“Nous adressons nos plus sincères condoléances à leurs proches”, a tweeté le club lyonnais.

L’incendie est l’incendie domestique le plus meurtrier en France depuis 2019, lorsqu’un incendie criminel dans un quartier chic de Paris a tué 10 personnes et en a blessé 32.