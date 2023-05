L’incendie d’un hôtel en Nouvelle-Zélande fait au moins 6 morts, selon le Premier ministre

Un incendie a ravagé une auberge de jeunesse dans la capitale néo-zélandaise pendant la nuit, tuant au moins six personnes et forçant d’autres à fuir le bâtiment de quatre étages en pyjama dans ce qu’un chef des pompiers a qualifié mardi de « pire cauchemar ».

Cinquante-deux personnes du Loafers Lodge Hostel à Wellington ont été retrouvées, mais les pompiers en recherchent toujours d’autres, a déclaré Nick Pyatt, directeur du district d’incendie et d’urgence de Wellington. Il a dit qu’ils avaient été appelés à l’auberge vers 12 h 30, heure locale.

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins a déclaré au SUIS programme d’information du matin qu’il comprend que six personnes ont été confirmées mortes et qu’il y en aura probablement plus. La police a déclaré qu’elle n’avait pas encore de décompte exact du nombre de morts, bien qu’elle pense qu’il s’agissait de moins de 10 personnes.

Hipkins a déclaré que le bâtiment n’était actuellement pas sûr pour la police et que cela pourrait prendre un certain temps aux autorités pour confirmer le nombre de morts.

« C’est une tragédie absolue. C’est une situation horrible », a déclaré le Premier ministre aux journalistes. « Avec le temps, bien sûr, il y aura un certain nombre d’enquêtes sur ce qui s’est passé et pourquoi cela s’est produit. Mais pour l’instant, l’accent doit clairement être mis sur la gestion de la situation. »

Répondant aux commentaires des responsables des urgences selon lesquels le bâtiment n’avait pas de gicleurs, Hipkins a déclaré que le code du bâtiment néo-zélandais n’exigeait pas actuellement que les bâtiments plus anciens soient équipés de systèmes de gicleurs.

Le Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins, au centre, arrive sur les lieux mardi après l’incendie meurtrier de l’auberge. (Hagen Hopkins/Getty Images)

Un résident a sauté de la fenêtre pour s’échapper

Tala Sili, un résident de Loafers Lodge, a déclaré au média Stuff qu’il avait été entouré d’une épaisse fumée et qu’il pouvait sentir la chaleur du feu, mais qu’il ne pouvait pas voir les flammes.

« Ça sentait le poison », a-t-il dit.

Sili a déclaré avoir sauté d’une fenêtre pour s’échapper et s’être foulé la cheville.

D’autres résidents ont déclaré aux journalistes que des alarmes incendie retentissaient régulièrement dans le bâtiment, peut-être à cause de personnes qui fumaient ou de moniteurs de fumée trop sensibles, de sorte que beaucoup avaient initialement pensé qu’il s’agissait d’une autre fausse alarme.

Pyatt, le chef des pompiers, a déclaré que ses pensées allaient aux familles de ceux qui avaient péri et aux équipes qui avaient répondu à l’incendie.

« C’est notre pire cauchemar », a déclaré Pyatt. « Ça ne va pas pire que ça. »

La cause de l’incendie n’est pas encore connue

La police a déclaré que la cause de l’incendie n’était pas connue dans l’immédiat.

Le porte-parole du conseil municipal de Wellington, Richard MacLean, a déclaré qu’il aidait environ 50 personnes qui avaient échappé à l’incendie et se trouvaient maintenant dans un centre d’urgence que le conseil avait mis en place sur une piste de course locale dotée de douches et d’autres installations.

Les services d’urgence assistent à l’incendie d’une auberge à Wellington. (Marty Melville/AFP/Getty Images)

Il a dit qu’un certain nombre de personnes âgées s’étaient échappées du bâtiment avec seulement le pyjama qu’elles portaient.

« Beaucoup sont clairement ébranlés et déconcertés par ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

L’auberge offrait une combinaison de locations à court et à long terme, a déclaré MacLean. Bien qu’il n’ait pas tous les détails, il a dit qu’il pensait qu’il était utilisé par diverses agences gouvernementales pour fournir un hébergement d’urgence.

Les pompiers travaillent près de la scène de l’incendie dans le centre de Wellington. (Ben McKay/Photos AAP/Associated Press)

Les autorités sanitaires ont déclaré que deux personnes qui se trouvaient dans le bâtiment étaient soignées dans des hôpitaux et que toutes deux étaient dans un état stable. Trois autres avaient été soignés et sortis, tandis qu’un sixième patient avait choisi de partir avant de se faire soigner.

Loafers Lodge se présente comme un lieu de séjour abordable pour les personnes séjournant dans la capitale, que ce soit pour affaires ou pour visiter l’hôpital Wellington à proximité. Il dispose de 92 chambres et les promeut comme étant disponibles à long terme.

Affaires mondiales Canada a déclaré à CBC News qu’il était au courant de l’incendie et n’avait aucun rapport sur des Canadiens touchés par celui-ci.