L’incendie d’un dortoir de filles en Guyane qui a tué 19 personnes a été délibérément déclenché par un étudiant, selon un responsable

GEORGETOWN, Guyana (AP) – Les enquêteurs en Guyane pensent qu’un incendie qui a tué 19 filles, principalement des filles piégées dans un dortoir scolaire, a été délibérément allumé par une étudiante contrariée par la confiscation de son téléphone portable, a déclaré mardi un haut responsable.

Le suspect dans l’incendie de dimanche soir, qui fait partie de plusieurs blessés, a été sanctionné par l’administrateur du dortoir pour avoir eu une liaison avec un homme plus âgé, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Gerald Gouveia. L’étudiant aurait menacé d’incendier le dortoir et plus tard mis le feu dans une salle de bain, a déclaré Gouveia.

Le feu a traversé le bâtiment en bois, en béton et en fer grillé après qu’il ait été verrouillé pour la nuit par l’administrateur du dortoir – ou la mère de la maison – pour empêcher les filles de se faufiler, a déclaré Gouveia.

« Elle a fait ça par amour pour eux. Elle s’est sentie obligée de le faire parce que beaucoup d’entre eux quittent le bâtiment la nuit pour socialiser », a déclaré Gouveia à l’Associated Press. « C’est une situation très triste, mais l’État va travailler avec les étudiants et les familles pour fournir tout le soutien dont ils ont besoin. »

Toutes les victimes sauf une étaient des filles autochtones âgées de 12 à 18 ans, originaires de villages reculés desservis par le pensionnat de Mahdia, une communauté minière située près de la frontière brésilienne. La victime restante était le fils de cinq ans de la mère au foyer.

De nombreuses victimes ont été piégées lorsque le bâtiment a brûlé, bien que les pompiers aient pu secourir des personnes en perçant des trous dans l’un des murs.

«La mère de famille dormait à l’intérieur du bâtiment mais a paniqué et n’a pas pu trouver les bonnes clés pour déverrouiller le bâtiment de l’intérieur, mais elle a réussi. Elle a également perdu son enfant de cinq ans dans l’incendie », a déclaré Gouveia.

Bon nombre des neuf personnes hospitalisées sont dans un état grave.

La police devait inculper l’homme qui avait la relation avec l’étudiante de viol statutaire parce qu’elle avait moins de 16 ans, a déclaré Gouveia.

Le gouvernement guyanais a accepté les offres des États-Unis d’envoyer des équipes d’experts médico-légaux et autres pour aider à l’enquête, a déclaré Gouveia. Le gouvernement envoyait également des spécialistes en identification ADN pour aider à identifier les restes de 13 des 19 victimes décédées sur les lieux.

« Des dirigeants du monde entier ont proposé de nous aider en ce moment. Ils appelaient et envoyaient des messages au président Ali (Irfaan) alors qu’il était sur le terrain à Madhia lundi », a déclaré Gouveia.

Madhia est une ville minière d’or et de diamants à environ 200 miles de la capitale, Georgetown.

Le chef adjoint des pompiers, Dwayne Scotland, a déclaré à l’AP que davantage de vies auraient pu être sauvées si le service avait été informé de l’incendie plus tôt. Lorsque les pompiers sont arrivés, les résidents locaux luttaient en vain pour éteindre l’incendie et évacuer les gens, a-t-il déclaré.

« Le bâtiment était bien englouti », a-t-il dit.

L’incendie de dortoir de cette semaine a dépassé ce qui avait été l’incendie le plus meurtrier du pays ces derniers temps, lorsque 17 détenus ont été tués à la prison principale de Georgetown en 2016. En colère contre les retards de procès et la surpopulation, certains détenus ont mis le feu au bâtiment, construit pour abriter 500 mais contenant 1 100, entraînant la mort des 17 personnes et des blessures graves à une douzaine d’autres.

