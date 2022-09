L’incendie d’un bar karaoké au Vietnam fait au moins 12 morts et des dizaines de blessés

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un incendie dans un bar de karaoké dans le sud du Vietnam s’est déclaré mardi soir, tuant au moins 12 personnes et en blessant au moins 40 autres.

L’Agence de presse du Vietnam, l’agence de presse d’État du Vietnam, a signalé l’incendie mercredi. Le bar se trouvait dans la province de Binh Duong, à plusieurs kilomètres de Ho Chi Minh-Ville.

La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée. Sur les 40 blessures signalées, au moins 11 ont été considérées comme graves.

“Quand l’incendie s’est déclaré, j’étais tellement paniqué et j’ai couru pour me mettre à l’abri et je ne me souviens pas comment c’est arrivé”, a déclaré un témoin nommé Quynh à VNA.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au ministère de la Sécurité publique et aux autorités provinciales de déterminer la cause de l’incendie.

Chinh a également ordonné aux villes et provinces du pays d’Asie du Sud-Est de renforcer les normes de sécurité dans les installations sujettes aux incendies, y compris dans les bars de karaoké.

Le karaoké est une forme de divertissement appréciée au Vietnam, faisant des bars à thème des lieux populaires – et parfois dangereux. Trois pompiers sont morts à Hanoï le mois dernier alors qu’ils combattaient un incendie dans un bar karaoké de cinq étages.

En 2016, 13 personnes ont été tuées à Hanoï lorsqu’un incendie s’est déclaré dans un salon de karaoké de huit étages.

Reuters a contribué à ce rapport.