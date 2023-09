L’incendie d’un appartement à Johannesburg révèle les problèmes de l’Afrique du Sud

L’incendie d’un appartement dans la ville sud-africaine de Johannesburg a tué au moins 76 personnes, dont 12 enfants. et a souligné la crise du logement dans la ville, qui a conduit à des conditions terribles dans des logements non réglementés gérés par des gangs criminels.

L’incendie – le pire de l’histoire de l’Afrique du Sud – s’est déclaré jeudi soir, ravageant rapidement un immeuble de cinq étages dans le quartier central des affaires de Johannesburg. On estime qu’environ 600 personnes vivaient dans le bâtiment, bien que les autorités ne puissent pas dire combien étaient présentes lorsque l’incendie s’est déclaré. Les gens qui voulaient désespérément échapper à l’incendie ont jeté leurs enfants par les fenêtres ou ont sauté eux-mêmes, car le bâtiment ne disposait pas de voies d’évacuation appropriées.

« Cela nous a sonné l’alarme et j’ai dit que nos villes et municipalités doivent désormais prêter attention à la façon dont les gens vivent », a déclaré samedi le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d’un événement pour le parti au pouvoir, le Congrès national africain. Bien que, comme l’a indiqué Ramaphosa, le manque d’application des lois existantes contre des situations de vie aussi dangereuses et exploitantes ait certainement conduit à l’incendie de jeudi, des problèmes sociaux plus profonds sont sous-jacents à la crise du logement.

Les bâtiments dits « détournés » ne sont pas un phénomène nouveau à Johannesburg ; des gangs s’emparent de bâtiments abandonnés dans le centre-ville et facturent un loyer aux personnes qui n’ont pas d’autres options pour y squatter. Bien que la ville soit la plus riche d’Afrique du Sud, il existe un énorme fossé entre ceux qui ont des ressources – dont beaucoup vivent en banlieue – et ceux qui n’en ont pas.

Dans ce bâtiment particulier, les gens vivaient dans des conditions sordides et squattaient même dans le parking souterrain, selon l’Associated Press. La plupart des personnes qui vivaient dans le bâtiment aujourd’hui détruit n’étaient pas des citoyens sud-africains, ont déclaré les responsables de la ville à l’AP, et pourraient avoir résidé dans le pays illégalement. Cela pourrait rendre difficile, voire impossible, l’identification des victimes et la notification à leurs familles.

On ne sait pas encore ce qui a provoqué l’incendie, bien que certains premiers rapports indiquent qu’une bougie pourrait avoir été l’étincelle initiale ; de nombreux habitants ont allumé et chauffé leur maison à l’aide de feux et de bougies, a déclaré à l’AP Mgcini Tshwaku, un responsable du gouvernement local. Les habitants avaient également aménagé des maisons de fortune dans le bâtiment, utilisant des matériaux inflammables comme du carton et des textiles comme murs ; les ordures étaient entassées dans et autour du bâtiment et les barrières de sécurité verrouillées empêchaient de nombreuses personnes de s’échapper.

Quelle que soit la source initiale de l’incendie, les causes réelles sont bien plus profondes et complexes, et elles mettent des centaines, voire des milliers de personnes supplémentaires en danger dans des conditions de vie dangereuses. Le lieutenant-général Elias Mawela, commissaire de police de la province de Guateng, a déclaré sur les lieux qu’il y avait environ 700 bâtiments similaires dans le centre de Johannesburg, et un rapport du New York Times indique que nombre d’entre eux souffrent de conditions similaires à celles du bâtiment détruit.

Les problèmes sociaux tels que la pauvreté et les inégalités sont à l’origine de l’incendie de Johannesburg

Il existe des lois en Afrique du Sud pour empêcher les gens d’occuper illégalement des bâtiments comme celui détruit jeudi, mais elles ne sont pas bien appliquées et les tribunaux arrêtent souvent les expulsions, même si les bâtiments sont illégalement occupés et dangereux. La loi sur la prévention des expulsions illégales (PIE), adoptée en 1998 pour annuler la législation de l’apartheid qui permettait au gouvernement blanc d’expulser les Sud-Africains noirs et de détruire leurs résidences, rend difficile l’octroi d’une expulsion.

Les habitants des immeubles abandonnés de Johannesburg comptent parmi les plus pauvres de la ville et n’ont nulle part où aller. « Personne ne choisit de vivre dans un immeuble détourné », a déclaré au Times Brian McKechnie, architecte et expert en patrimoine à Johannesburg. « Ils étaient là uniquement parce qu’ils étaient désespérés. »

Ramaphosa et d’autres ont imputé l’incendie aux autorités municipales, et ils méritent certainement au moins une partie de cette responsabilité ; Les habitants ont demandé l’aide de la police et des pompiers, et des inspections remontant au moins à 2019 montrent à quel point les conditions de vie y étaient désespérément mauvaises et dangereuses. Cette année-là, après les rapports des inspecteurs de la ville, la police a perquisitionné le bâtiment et arrêté 140 personnes pour avoir facturé illégalement un loyer – mais les responsables de la ville ne sont plus revenus depuis, même s’il s’agit d’un bâtiment appartenant à la municipalité.

Comme l’a rapporté samedi le New York Times, de multiples indications laissaient penser que le bâtiment était, selon les mots de l’ancien maire de Johannesburg, Mpho Phalatse, « franchement inhabitable ». Phalatse a visité le bâtiment en janvier 2019 et a décrit ses conditions sordides et dangereuses au Times après l’incendie. Au moment où Phalatse a visité le bâtiment, elle a vu des eaux usées à ciel ouvert et des enfants non accompagnés errant dans les couloirs du bâtiment avec des vêtements sales ; un rapport ultérieur faisait état de prises électriques grillées et de fils fondus dans les pièces.

Mais le problème est bien plus répandu et complexe que de simples mauvaises conditions dans un seul bâtiment : les conditions politiques à Johannesburg et la pauvreté et les inégalités élevées dans l’ensemble du pays ont préparé le terrain pour l’horrible incendie de jeudi.

Johannesburg a été dans un état de chaos ces dernières années ; Alors que l’ANC a perdu sa domination dans la politique municipale à travers le pays, des partis plus petits ont dirigé le conseil municipal de Johannesburg en coalition – pour ensuite jeter le corps dans le désarroi lorsque ces coalitions se brisent. Cela signifie que plus de six maires ont dirigé la ville au cours des deux dernières années, ce qui rend difficile la mise en œuvre d’un programme politique unique ou d’un réel changement pour les habitants de Johannesburg.

L’Afrique du Sud est l’économie la plus industrialisée d’Afrique, mais elle a l’un des taux de chômage les plus élevés au monde – officiellement environ 33 pour cent, bien qu’il soit probablement plus élevé. Le pays souffre également d’une crise du logement abordable, exacerbée par le conflit et la pauvreté dans d’autres pays africains qui ont poussé des centaines de milliers de migrants vers le pays depuis la fin de l’apartheid, ainsi que d’un taux de pauvreté d’environ 55 pour cent en 2014, selon Selon un rapport de la Banque mondiale d’avril, 55 pour cent des Sud-Africains vivaient au niveau ou en dessous du seuil national de pauvreté en 2014.

C’est également l’un des pays les plus inégalitaires au monde, en partie à cause d’une « inégalité des chances structurellement élevée », selon la Banque mondiale. Cette forte inégalité des chances fait partie de l’héritage du colonialisme et de l’apartheid qui persiste en Afrique du Sud, malgré la fin de l’apartheid au début des années 1990 et l’élection de Nelson Mandela comme premier président noir et démocratiquement élu du pays.

Johannesburg est un excellent exemple de cette inégalité et de l’héritage de l’apartheid, comme le Times l’a noté dans un récent rapport ; tandis que les logements illégalement gérés, dangereux et de mauvaise qualité prolifèrent dans le centre-ville et que les services tels que le ramassage des ordures et la police sont difficiles à obtenir, les centres commerciaux fastueux et les demeures majestueuses remplissent les banlieues et les quartiers les plus branchés de la ville.

Le bâtiment, aujourd’hui détruit, était lui-même un fantôme du passé de l’apartheid du pays. À l’époque de la domination blanche, les Sud-Africains noirs étaient obligés de porter sur eux des papiers, appelés « dompass », leur permettant de travailler dans les quartiers blancs de la ville – qui étaient distribués depuis ce même bâtiment.