L’incendie d’un aéroport dans une métropole de l’est de l’Inde fait l’objet d’une enquête ; aucun blessé signalé

Un incendie dans la principale plaque tournante de l’aéroport de l’est de l’Inde à Kolkata a rempli la salle d’embarquement de fumée mercredi soir et a provoqué une brève évacuation des voyageurs, a indiqué l’autorité aéroportuaire. Il n’y a pas eu de blessé et la cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête.

L’incendie mineur a été éteint en une demi-heure et les opérations normales devaient reprendre rapidement, a déclaré l’autorité aéroportuaire de Kolkata dans un tweet. Des images télévisées plus tôt dans la journée ont montré le feu jaillissant d’une partie du terminal de départ de l’aéroport.

L’aéroport international Netaji Subhash Chandra de Kolkata est la plus grande plaque tournante du trafic aérien dans l’est de l’Inde.

