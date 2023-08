L’incendie du verger de Kelowna tard dans la nuit s’est rapidement éteint

Une forte explosion suivie de flammes a réveillé les habitants du sud-est de Kelowna juste avant minuit, mardi (9 août).

Selon des témoins sur les lieux, un vieux tas de bois de cerisier semble avoir brûlé au bout de Ward Road dans un verger.

Un voisin du quartier a entendu une forte détonation vers 23 h 50 et a appelé le 911.

Les pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux et ont éteint les flammes avant qu’elles ne se propagent. La zone est plus sèche et le niveau de danger d’incendie est élevé pour le centre de l’Okanagan.

Wayne Dorman vit sur la route du verger et s’est réveillé avec les flammes.

Il a dit qu’il était peut-être la deuxième personne à appeler le 911 vers 0 h 08 et qu’en quelques minutes, il y avait plusieurs véhicules de la GRC et des camions de pompiers.

« J’ai vu de grandes flammes sortir du verger, les flammes étaient énormes. Le temps de réponse a été bon, très rapide », a déclaré Dorman.

Dorman a expliqué que la zone au bout de Ward Road est un verger de cerisiers en activité où il y a un garage et plusieurs Sea-Cans, mais personne ne vit sur la propriété.

Une explosion suivie de flammes a réveillé les résidents de Ward Road à Kelowna tard mardi soir. @ IAFF953 rapidement éteint le brasier. Suivre @KelownaCapNews pour plus. pic.twitter.com/It4IfCsSBR — Jen Zielinski (elle/elle) (@Jen_zee) 9 août 2023

Plus de huit véhicules de la GRC ont répondu à l’appel, qui a d’abord été signalé comme un incendie de structure, bien qu’aucun bâtiment ne semble avoir été endommagé lors de l’incident.

On ne sait pas ce qui a déclenché l’incendie. Une autre personne sur les lieux a déclaré que la zone avait un sentier très fréquenté et que plusieurs personnes s’y étaient promenées plus tôt dans la soirée.

Les pompiers restent sur place pour éteindre les points chauds.

Plusieurs agents de la GRC répondent à un incendie.

