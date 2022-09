L’incendie du Pheasant Run Resort fermé a accru le besoin d’utiliser les fonds TIF pour stimuler le réaménagement: étude – Shaw Local

Selon un plan préparé pour les responsables de la ville, un incendie en mai qui a détruit de grandes parties du Pheasant Run Resort fermé à St. Charles a accru la nécessité d’utiliser les finances des augmentations d’impôts pour stimuler son réaménagement.

Deux juvéniles mâles – un de Carol Stream et un de Wheaton – ont été accusés d’avoir causé l’incendie, tandis que deux autres juvéniles mâles – un de Carol Stream et un de Winfield – ont chacun été accusés d’intrusion dans le complexe.

Lors de la réunion du conseil municipal de St. Charles de lundi, les échevins doivent discuter d’un plan et d’un projet de réaménagement et de financement par augmentation fiscale de Pheasant Run. Une fois qu’une municipalité crée un district TIF, son évaluation foncière est gelée et les taxes nouvelles ou augmentées générées par les améliorations sont utilisées pour payer les améliorations ou d’autres incitations au développement.

Le plan traite de l’incendie et de son impact sur le réaménagement de la propriété. Le consultant TIF Kane, McKenna and Associates a créé le plan, qui a été déposé auprès du bureau du greffier municipal le 26 août.

“Ces conditions ont un impact négatif sur la possibilité d’un réinvestissement coordonné et substantiel du secteur privé dans la zone globale du projet de réaménagement”, indique le plan. « Sans l’utilisation des ressources d’urbanisme et de développement économique pour résoudre certains problèmes, les activités de réaménagement potentielles ne seront probablement pas économiquement réalisables. Ces facteurs affaiblissent potentiellement la probabilité d’opportunités de réaménagement, limitant l’emploi et contribuant à un manque d’investissements futurs dans la région. Pour répondre à ces conditions, la ville cherche à adopter le Pheasant Run TIF afin d’améliorer les opportunités futures de réaménagement viable.

Le plan stipule que la fermeture permanente du Pheasant Run Resort et du terrain de golf, ainsi que la disparition physique et la destruction partielle du complexe par le feu « et les impacts qui en résultent dans cette zone stratégiquement critique de la ville, en particulier à la lumière du déclin de la Charlestowne Mall de l’autre côté de la rue, oblige la ville à être proactive pour encourager son réaménagement.

Une commission d’examen conjointe – composée de représentants de chaque autorité fiscale touchée par le TIF proposé – prévoit d’examiner le plan et le projet de réaménagement du financement par augmentation fiscale de Pheasant Run à 14 h le 13 octobre au bâtiment municipal de St. Charles. Une audience publique sur le plan et le projet de réaménagement est prévue le 5 décembre à 19 h à l’édifice municipal de Saint-Charles.

Pheasant Run Resort a fermé ses portes en mars 2020 après une tentative infructueuse de mise aux enchères du complexe. McGrath Honda réaménage l’ancien Pheasant Run Mega Center adjacent à la propriété et des bâtiments industriels seront construits sur l’ancien parcours de golf Pheasant Run Resort.