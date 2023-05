L’incendie du monastère patrimonial de Montréal enfin éteint

Le service d’incendie de Montréal a déclaré qu’un incendie qui avait balayé une propriété patrimoniale au centre-ville de Montréal a été maîtrisé aujourd’hui, plus de 24 heures après son début.

L’incendie s’est déclaré jeudi en fin d’après-midi au Monastère du Bon-Pasteur, un ancien monastère du XIXe siècle, et s’est rapidement transformé en un brasier de cinq alarmes nécessitant l’intervention de 150 pompiers.

Ils ont passé plus de 24 heures à lutter contre l’incendie, difficile à maîtriser en raison de la construction et des matériaux utilisés dans le bâtiment.

Une enquête sur la cause devrait commencer lundi. L’étendue complète des dégâts n’est pas connue.

Les pompiers sont toujours sur place aujourd’hui pour s’assurer qu’un nouvel incendie ne se déclare pas, et les autorités inspectent également le bâtiment pour voir s’il est sécuritaire d’entrer.

Le monastère fut construit en 1846 et conserva sa vocation religieuse jusque dans les années 1960. Québec l’a officiellement reconnu comme site patrimonial en 1979, et il sert maintenant d’immeuble à usage mixte qui comprend une résidence pour personnes âgées, une coopérative d’habitation, une garderie et des condominiums.

La chapelle, située au centre du complexe, est aujourd’hui une salle de concert, et la ville l’appelle l’un de ses lieux les plus prestigieux, connu pour son acoustique exceptionnelle dans une atmosphère historique et intimiste.

REGARDER | Une vue aérienne du monastère de Montréal après un incendie dévastateur :