L’incendie du monastère patrimonial de Montréal enfin éteint

Un incendie qui a balayé un édifice patrimonial du centre-ville de Montréal a été maîtrisé samedi environ 42 heures après son début, a annoncé le service d’incendie de la ville.

L’incendie s’est déclaré jeudi en fin d’après-midi au Monastère du Bon-Pasteur, un ancien monastère du XIXe siècle, et est rapidement devenu un incendie à cinq alarmes nécessitant l’intervention de 150 pompiers.

Il s’est avéré difficile à apprivoiser en raison de la construction et des matériaux utilisés dans le bâtiment. Les autorités pensent que le feu a commencé dans le grenier mais a eu du mal à atteindre la source.

Émilie Barbeau-Charlebois, chef de section au service d’incendie de Montréal, a indiqué samedi que la cause de l’incendie et l’estimation des dommages demeuraient inconnues.

« C’était environ 42 heures au total d’intervention des pompiers qui ont travaillé sans arrêt », a déclaré Barbeau-Charlebois.

Une enquête sur les causes de l’incendie doit débuter lundi.

En date de samedi, 59 personnes étaient prises en charge par la Croix-Rouge, a indiqué Barbeau-Charlebois. Personne n’a été blessé dans l’incendie.

Une vingtaine de pompiers étaient toujours sur place samedi pour s’assurer qu’un nouvel incendie ne se déclare pas dans les décombres, et les autorités ont inspecté le bâtiment avant d’autoriser les résidents à entrer.

Accompagnés de policiers ou de pompiers, ils ont été conduits à l’intérieur par petits groupes pour récupérer brièvement leurs effets personnels comme des médicaments ou des documents importants.

Portant les mêmes vêtements sur le dos depuis que l’incendie s’est déclaré, Patrice Masse faisait partie des personnes venues récupérer ses affaires.

Restant maintenant avec sa sœur, il a vécu dans le bâtiment pendant les deux dernières années. Lorsqu’il a été évacué jeudi après-midi, il n’a pas eu la chance d’emmener son chat, qu’il a retrouvé le lendemain.

« C’était très agréable d’y vivre car il y a beaucoup d’entraide », a-t-il déclaré à propos de la coopérative d’habitation qu’il appelait chez lui.

Masse a déclaré que ce qui le préoccupait le plus était de trouver un nouvel endroit où vivre.

REGARDER | Une vue aérienne du monastère de Montréal après un incendie dévastateur :

Une vue aérienne du monastère de Montréal après un incendie dévastateur Des images de drones montrent des panaches de fumée s’élevant des toits calcinés du Monastère du Bon-Pasteur au centre-ville de Montréal à la suite d’un incendie vendredi.

Marion Bilodeau, la trésorière du conseil d’administration de la coopérative d’habitation Sourire à la Vie, dit que les résidents — y compris les membres fondateurs de la coopérative qui habitent l’immeuble depuis près de 40 ans — sont choqués de se retrouver soudainement sans maison.

Bilodeau a déclaré que la coopérative d’habitation travaille avec sa fédération provinciale de coopératives pour trouver de nouveaux appartements pour les personnes déplacées.

Après avoir vu ce qui restait de son appartement, Yvan Lessard l’a qualifié de « désolation totale ».

Les murs et le plafond se sont effondrés et il était jusqu’aux tibias dans l’eau et l’isolation, a-t-il dit, tenant une valise.

« Tout est détruit », a déclaré Lessard. « Il ne reste rien. »

‘Endroit magnifique’

Le monastère fut construit en 1846 pour abriter les Sœurs de Notre-Dame du Bon-Pasteur d’Angers et conserva sa vocation religieuse jusque dans les années 1960. Québec l’a officiellement reconnu comme site patrimonial en 1979 et il servait d’édifice à usage mixte comprenant une résidence pour personnes âgées, une coopérative d’habitation, une garderie et des condominiums.

La chapelle, située au centre du complexe, est aujourd’hui une salle de concert et la ville l’appelle l’un de ses lieux les plus prestigieux, connu pour son acoustique exceptionnelle dans une atmosphère historique et intimiste.

« C’est incroyablement triste. Cet endroit est un endroit magnifique, on parle d’une chapelle, on parle d’un bâtiment patrimonial qui a été restauré », a déclaré vendredi la mairesse Valérie Plante aux journalistes.

Le lieu abritait une paire d’instruments uniques : un piano à queue de concert Fazioli et un clavecin Kirckman de 1772, qui ont été extraits ou devraient être retirés du bâtiment samedi.

L’état des instruments n’était pas immédiatement connu.