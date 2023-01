L’incendie du Coran en Suède fait enrager la Turquie et menace la voie de l’adhésion à l’OTAN

La Suède et la Finlande ont franchi une nouvelle étape en rejoignant l’OTAN, ce qui signifie qu’il ne reste plus qu’une ratification formelle de leur accord d’adhésion.

La Suède et la Finlande s’efforcent de renverser la vapeur dans leurs relations avec la Turquie, mais les événements de ces dernières semaines ont menacé de anéantir les espoirs de progrès.

Les raisons de l’opposition d’Ankara sont complexes, mais se concentrent principalement sur le soutien de la Suède aux groupes kurdes que la Turquie considère comme des terroristes, et sur les embargos sur les armes que la Suède et la Finlande, ainsi que d’autres pays de l’UE, imposent à la Turquie pour avoir ciblé les milices kurdes en Syrie.

Les 30 États actuels de l’OTAN doivent approuver un nouveau membre. Et la Turquie, un acteur géopolitique clé et qui abrite la deuxième plus grande armée de l’alliance, se présente comme le principal opposant vocal à l’adhésion des pays nordiques.

Alors que la plupart des membres de l’organisation souhaitent accélérer l’adhésion des nouveaux membres, les tensions et une nouvelle prise de bec entre la Suède et la Turquie menacent de prolonger ce temps d’attente, peut-être indéfiniment.

Cela fait maintenant huit mois que la Suède et la Finlande ont déclaré leur intention de rejoindre l’OTAN, une décision qui a bouleversé les politiques de non-alignement de longue date des pays à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie voisine.

Rasmus Paludan tient un Coran en feu devant l’ambassade de Turquie le 21 janvier 2023 à Stockholm, en Suède. Les autorités suédoises ont autorisé une série de manifestations pour et contre la Turquie dans le cadre de la candidature à l’adhésion à l’OTAN.

“Nous condamnons dans les termes les plus forts possibles l’ignoble attaque contre notre livre saint… Autoriser cet acte anti-islam, qui cible les musulmans et insulte nos valeurs sacrées, sous le couvert de la liberté d’expression est totalement inacceptable”, a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères.

Samedi, des manifestants d’extrême droite ont brûlé un Coran et scandé des slogans anti-musulmans devant l’ambassade de Turquie à Stockholm, en Suède. Ankara a immédiatement dénoncé l’acte, ainsi que l’octroi par la Suède d’un permis au groupe de droite pour organiser la manifestation. La Turquie a également annulé une prochaine visite du chef de la défense suédoise qui aurait porté sur son adhésion à l’OTAN.

Plusieurs médias et journalistes indépendants se réunissent pour voir Rasmus Paludan mettre en scène un Coran en train de brûler devant l’ambassade de Turquie le 21 janvier 2023 à Stockholm, en Suède.

Des manifestations de Turcs en réponse à l’incendie ont eu lieu devant l’ambassade de Suède à Ankara et son consulat à Istanbul ce week-end.

Mais le Suédois Kristersson a déclaré plus tôt ce mois-ci que Stockholm ne pouvait pas répondre à toutes les demandes de la Turquie, notamment la remise des journalistes kurdes vivant en Suède, une demande qui a été bloquée par la Cour suprême du pays.

La Suède, la Finlande et la Turquie ont signé l’année dernière un accord tripartite destiné à surmonter leurs différences et l’opposition à l’adhésion à l’OTAN.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson prend la parole lors d’une conférence conjointe avec le président du Conseil européen Charles Michel (non vu) à Stockholm, en Suède, le 16 janvier 2023.

Les analystes turcs affirment que les dernières déclarations de colère d’Ankara ont plus à voir avec les prochaines élections du pays le 14 mai et l’influence d’autres alliés de l’OTAN, en particulier les États-Unis, qu’autre chose.

L’incendie du Coran et la vidéo kurde de l’effigie d’Erdogan “rendent plus difficile de sortir de l’impasse” entre la Turquie et la Suède, a déclaré George Dyson, analyste principal au cabinet de conseil Control Risks.

“Mais”, a-t-il déclaré à CNBC, “l’impasse était déjà là. Et cela n’a pas grand-chose à voir avec la Suède et plus avec la Turquie qui essaie de tirer le meilleur parti de tout effet de levier sur ses alliés qu’elle a .”

“Cela a plus à voir avec les relations américano-turques”, a-t-il ajouté. “La Turquie estime que les États-Unis sont un bon ami quand ils ont besoin de la Turquie mais pas quand la Turquie a besoin d’eux… Ou du moins c’est la rhétorique.”

Timothy Ash, stratège principal des marchés émergents chez BlueBay Asset Management, estime que la Turquie cause d’énormes dommages à ses alliances occidentales et que l’OTAN pourrait arriver à un choix crucial entre la Turquie et les États nordiques.

“Atteindre [the] point que les alliés de l’OTAN devront trancher entre la Turquie et la Finlande/Suède ? Je reçois le calcul électoral d’Erdogan, mais cela finira par nuire aux relations à long terme avec les principaux alliés”, a déclaré Ash via Twitter.