L’incendie d’Halifax indique que le feu de forêt de Tantallon est maîtrisé à 50%

Avec des ressources de lutte contre les incendies dans la région de Halifax dispersées parmi les multiples incendies qui ont commencé jeudi après-midi, le plus grand incendie de la municipalité qui a commencé dimanche reste contenu à 50 %.

« Hier a été une journée difficile pour les gens sur la ligne. Il faisait chaud, relativement venteux… Le problème était tous les problèmes supplémentaires qui ont pris vie », a déclaré Dave Steeves, technicien forestier du ministère des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, vendredi matin.

« Nous avons dû rediriger une grande partie de nos ressources », a-t-il déclaré.

Les pompiers ont répondu à un incendie de structure à Halifax au Waegwoltic Club dans le sud de la ville, et à deux feux de broussailles distincts à Fall River et sur Prospect Road.

Les trois incendies sont considérés comme « éteints », bien que les pompiers restent sur place pour éteindre les points chauds.

Steeves a déclaré qu’il y avait eu une « croissance minimale » à l’incendie de Tantallon pendant la nuit, dont la dernière estimation était de 837 hectares. Plus de 200 structures ont été gravement endommagées ou détruites par les flammes, dont environ 150 habitations.

Avec d’autres incendies dans la zone sous contrôle, Steeves a déclaré que l’équipage « pourrait, espérons-le, gagner du terrain » en maîtrisant davantage l’incendie dans la banlieue d’Halifax. Vendredi matin a apporté avec lui des précipitations tant attendues à Tantallon.

« Je n’ai jamais été aussi heureux de voir la pluie que ce matin », a déclaré le sous-chef des pompiers d’Halifax, David Meldrum, lors d’une conférence de presse vendredi matin.

« C’est bien. Cela va ralentir la propagation du feu aujourd’hui, mais ce n’est pas suffisant.

Meldrum a déclaré que toute l’humidité et les précipitations sont de bonnes nouvelles, mais qu’il faut beaucoup plus de pluie pour lutter contre les conditions extrêmement sèches en Nouvelle-Écosse.

« Les précipitations de ce matin nous feront gagner quelques heures. Cela nous donnera un avantage opérationnel pour être plus agressifs dans certains domaines », a déclaré Steeves.

Le technicien forestier a déclaré qu’il ne faudra que quelques heures avant que les combustibles tels que les arbres, la végétation et les structures ne se dessèchent à cause de la chaleur « et nous serons de retour dans la même position que nous étions hier ».

« Nous espérons qu’il y aura plus de précipitations pour aider notre cause. »

Pendant ce temps, les pompiers sont sur place dans le comté de Shelburne alors que le plus grand incendie de forêt en cours en Nouvelle-Écosse continue de devenir incontrôlable près du lac Barrington.

Pour plus de nouvelles sur la Nouvelle-Écosse, visitez notre page provinciale dédiée.