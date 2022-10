L’incendie de Wonder Lake mardi cause 125 000 $ de dommages – Shaw Local

Un incendie dans une grange à poteaux en acier mardi a causé des dommages estimés à 125 000 $, ont déclaré des responsables du district de protection contre les incendies de Wonder Lake.

Les pompiers ont été appelés vers 11 h 56 au 5414 East Wonder Lake Road pour le signalement d’un incendie dans une dépendance, a déclaré le chef adjoint des pompiers Chris Weber.

Lorsque les pompiers sont arrivés, ils ont trouvé de la fumée et du feu provenant du toit du bâtiment détaché, a déclaré Weber.

Les pompiers du district de protection contre les incendies de Wonder Lake ont déclaré que les dommages étaient estimés à 125 000 $ à la suite d’un incendie à Wonder Lake le mardi 4 octobre 2022. (Alex Vucha – Pour la section locale de Shaw)

Les pompiers ont pu éteindre l’incendie en 25 minutes environ, mais les enquêteurs sont restés sur les lieux pendant plusieurs heures, a déclaré Weber. L’incendie de Wonder Lake et les enquêteurs du bureau du shérif du comté de McHenry sont toujours en train de déterminer la cause, a-t-il ajouté.

Aucun résident ou pompier n’a été blessé, a déclaré Weber. Le bâtiment était utilisé pour le stockage et contenait des voitures, des moteurs et des outils à l’intérieur, ce qui a entraîné une estimation élevée des dommages.

Les pompiers de Wonder Lake ont été aidés par des pompiers de Woodstock, McHenry, Hébron, Richmond, Spring Grove, Fox Lake, Huntley, Nunda Rural, Crystal Lake, Marengo, Cary et Antioch, a déclaré Weber.