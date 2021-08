L’incendie de Tesla Megapack met en évidence les problèmes à un stade précoce avec les « grosses batteries »

Un incendie de Tesla Megapack à la Victorian Big Battery dans le sud-est de l’Australie a été maîtrisé lundi après-midi, les équipes de pompiers étant restées sur place mardi pour s’assurer que l’équipement endommagé ne se rallumerait pas, selon l’Autorité nationale des incendies.

Des inspections et des enquêtes sont actuellement en cours pour déterminer ce qui l’a causé.

La batterie est détenue et exploitée par le géant des énergies renouvelables Neoen, et a été développée avec des partenaires tels que Tesla Energy et AusNet avec une construction par UGL de Cimic Group. Tesla n’a pas divulgué quels types de cellules il a utilisé dans les Megapacks pour ce projet, ni auprès de quels fournisseurs.

Bien que le Victorian Big Battery ne soit pas le premier système du genre, il s’agit de l’un des plus grands systèmes de stockage d’énergie par batterie au monde. Les produits Powerpack et Megapack de Tesla sont probablement les grosses batteries les plus connues, mais les concurrents abondent, notamment LG Energy Solutions, SK Innovation, Northvolt et Powin Energy.

Les résultats de l’enquête seront étroitement surveillés et pourraient influencer la façon dont ces systèmes sont conçus et construits, selon Paul Christensen, professeur d’électrochimie à l’Université de Newcastle dont la recherche se concentre sur les incendies et la sécurité des batteries lithium-ion.

Sans parler spécifiquement de la conception de la Victorian Big Battery, Christensen a déclaré qu’il aimerait que les équipes d’incendie et de secours soient impliquées dès le début dans la conception et l’installation des systèmes de stockage d’énergie. « Si la conception est approuvée, puis que les services d’incendie et de secours sont mis en place, ce n’est pas le bon sens », a-t-il déclaré.

Entre autres choses, les développeurs de batteries à grande échelle doivent offrir un moyen de surveiller le système qui permettrait aux propriétaires, aux opérateurs et aux pompiers de voir ce qui se passe à l’intérieur du système à tout moment.

Christensen a également déclaré que ces systèmes devraient être conçus pour laisser de l’espace aux premiers intervenants pour manœuvrer et viser un tuyau. Beaucoup d’eau devrait être disponible sur le site, avec suffisamment de bouches d’incendie installées. Les conteneurs auraient idéalement des « tuyaux morts » qui sont bouchés et dépassent, permettant aux pompiers de connecter un tuyau, puis de s’éloigner et d’inonder le conteneur pour éteindre les flammes à une distance de sécurité.

À l’heure actuelle, l’eau reste le meilleur moyen d’éteindre un incendie dans tout système de stockage d’énergie à batterie lithium-ion, que ce soit dans un navire, une voiture ou un bus électrique, ou un système géant pour stocker et distribuer l’énergie dans une centrale électrique.

Les chercheurs explorent d’autres suppresseurs et approches, mais les incendies brûlent particulièrement chaud et le rallumage répété est un risque avec les cellules de batterie lithium-ion.

Étant donné que la technologie des batteries lithium-ion est relativement nouvelle, il n’y a pas assez d’informations sur la sécurité des grands systèmes de stockage d’énergie et sur les domaines où des améliorations peuvent encore être apportées, a déclaré Christensen.

Si les incendies continuent de se produire, le professeur craint que cela puisse avoir un effet dissuasif sur les investissements dans les grosses batteries, même si elles offrent des avantages environnementaux et financiers majeurs, et aident à protéger les communautés contre les longues pannes.

« Le nombre de cas impliquant des batteries lithium-ion, des incendies et des explosions de toutes sortes, en termes de nombre de batteries lithium-ion sur la planète est encore infime », a déclaré Christensen. « Lorsqu’un véhicule électrique ou une grande installation de stockage d’énergie monte en puissance, c’est une grande nouvelle. Cela peut causer une inquiétude disproportionnée. »

Selon les recherches de Christensen, environ 40 incendies connus se sont produits dans des systèmes de stockage d’énergie par batterie lithium-ion à grande échelle. Ces incidents, dont la plupart se sont produits au cours des trois dernières années, remontent à 2012 et comprennent quatre incendies dans trois installations aux États-Unis en Arizona, Wisconsin et Illinois.

UNE Catastrophe 2019 à l’usine de batteries McMicken à Surprise, en Arizona, a grièvement blessé quatre intervenants d’urgence et constitue à ce jour l’incident le plus grave survenu dans une grosse batterie aux États-Unis. Utilitaire Arizona Public Service est propriétaire du site et Fluence avait fourni ce système de batterie.

À Pékin, deux pompiers sont morts, un autre a été blessé et un autre premier intervenant était porté disparu après avoir réagi à un incendie dans une batterie lithium-fer-phosphate, qui était connectée à une installation solaire sur le toit d’un centre commercial.

Les batteries lithium-phosphate de fer sont actuellement considérées comme la forme la plus sûre de batterie lithium-ion, car la structure du matériau de sa cathode ne se décompose pas jusqu’à des températures plus élevées par rapport à d’autres types de batteries, par exemple, qui contiennent du nickel manganèse cobalt .

La sécurité des grands systèmes énergétiques utilisant des batteries LFP est actuellement en cours d’examen à la lumière des développements récents.