L’incendie de Séoul met en lumière les inégalités entre les riches Gangnam et le village de Guryong

L’incendie est le dernier en date des incendies, inondations et autres catastrophes au cours des années qui ont touché Guryong, l’un des derniers bidonvilles de Séoul.

SÉOUL – Le quartier de Gangnam à Séoul est synonyme dans le monde entier de consommation ostentatoire et de gratte-ciel fastueux, grâce au mégahit “Gangnam Style” de la chanteuse de K-pop Psy. Moins connu est un bidonville dans un coin du district de Gangnam, dont les maisons de fortune ont été détruites par un incendie vendredi.

Une soixantaine de maisons ont été détruites dans l’incendie qui a fait rage pendant plus de trois heures après qu’il se soit déclaré vers 06h30 heure locale, a déclaré Shin Yong-ho, un responsable de la caserne des pompiers de Gangnam. Aucune victime n’a été signalée dans l’immédiat.

Les flammes ont été pour la plupart éteintes à 10 h 10 après que des centaines de pompiers, de policiers et de fonctionnaires aient été dépêchés dans la région. Des dizaines de camions de pompiers et 10 hélicoptères ont également été déployés.

L’incendie semble avoir commencé dans l’une des habitations, faites de contreplaqué et de feuilles de plastique, a déclaré Shin. Des investigations sont en cours pour identifier la cause exacte.

Pour le relooking des Jeux olympiques de Séoul, des centaines de milliers d’habitants ont vu leurs maisons rasées pour faire place à de nouvelles routes, des gratte-ciel, des stades et des parcs. Beaucoup de ceux qui ont été expulsés ont afflué vers les collines arides à l’extérieur de Séoul et ont construit des maisons de fortune pour former ce que l’on appelle maintenant des «villages lunaires», en raison de leur haute altitude.