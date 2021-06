L’incendie de Phoenix provoque la «plus grande réponse» de l’histoire des pompiers

PHOENIX – Un incendie massif qui a provoqué la « plus grande réponse » de l’histoire du service d’incendie de Phoenix a brûlé samedi plusieurs chantiers de recyclage et structures commerciales dans l’ouest de Phoenix, menaçant les maisons voisines et remplissant le ciel de nuages ​​​​de fumée et de flammes.

L’incendie a commencé vers 12 h 30 samedi en tant qu’incendie de première alarme dans un parc de recyclage, a déclaré le porte-parole du service d’incendie de Phoenix, le capitaine Todd Keller.

Vers 15 h 30, l’incendie a été transformé en incendie de type 1 et a atteint cinq structures commerciales ainsi que plusieurs chantiers de recyclage, ont déclaré des responsables.

Environ 200 pompiers répartis dans 10 agences travaillaient sur l’incendie samedi après-midi. Environ 800 clients ont également été touchés par une panne de courant dans la zone de l’incendie, selon une carte des pannes électriques de l’Arizona Public Service.

Un pompier a été hospitalisé dans un état stable avec une blessure aux membres inférieurs, a déclaré Keller. Il n’a pas eu plus de détails sur la blessure.

Les autorités sur place craignaient que si le vent tournait, le feu pourrait se propager aux maisons. Des policiers de Phoenix étaient sur place pour évacuer les résidents de la région.

Keller a également déclaré que les entreprises de la région avaient été évacuées samedi après-midi.

Les équipes de pompiers utilisaient des échelles pour atteindre le feu, a déclaré Keller. « Nous sommes dans une position défensive, ce qui signifie que nous allons utiliser nos tuyaux d’échelle pour frapper le feu depuis une position élevée », a déclaré Keller.

Il a également déclaré que les pompiers de Phoenix évaluaient les impacts environnementaux de l’incendie samedi après-midi.

Les résidents de la région et les spectateurs de toute la vallée se tenaient dans les rues voisines pour regarder.

Alicia Sylvester, 20 ans, résidente de Phoenix et étudiante à l’Université d’État de l’Arizona, a déclaré qu’elle s’était arrêtée sur les lieux de l’incendie pendant environ 20 minutes après avoir vu à quel point l’incendie était proche de son lieu de travail, un entrepôt voisin.

« Nous étions tous un peu inquiets, alors nous nous sommes mis sur le côté et avons demandé aux gens: » Oh, qu’est-ce qui se passe? « », a-t-elle déclaré à The Arizona Republic, qui fait partie du réseau USA TODAY.

Elle a dit qu’elle avait remarqué une trentaine de voitures garées par des personnes qui s’arrêtaient pour en savoir plus sur l’incendie.

« Il y avait juste un groupe de personnes des zones voisines qui se rassemblaient et essayaient juste de comprendre quoi faire », a-t-elle déclaré.

Keller a déclaré que l’incendie était contenu à 0% samedi après-midi. La cause de l’incendie sera déterminée une fois que les pompiers auront pris le contrôle de l’incendie, selon Keller.

Suivez Audrey Jensen sur Twitter : @Audreyj101.