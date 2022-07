L’incendie de Nohomin Creek reste stable, mais le temps chaud et sec entrant est préoccupant

L’incendie de Nohomin Creek au nord-ouest de Lytton continue de brûler et les conditions chaudes et sèches de la semaine à venir pourraient entraîner une augmentation de l’activité.

L’incendie est estimé à 2 193 hectares dimanche 24 juillet. Il continue de croître sur le flanc ouest, mais reste contenu du côté nord de la rivière Stein.

L’estimation de la taille a diminué par rapport aux 2 223 hectares signalés à la fin de la semaine dernière en raison d’une cartographie plus précise, selon le BC Wildfire Service.

Il s’est dit préoccupé par le fait que le feu de forêt pourrait continuer à se propager si les prévisions d’Environnement Canada se confirmaient. L’agence météorologique prédit que Lytton connaîtra des sommets quotidiens dans les années 30 moyennes à élevées tout au long de la dernière semaine de juillet, atteignant 39 ° C mercredi et jeudi. Si les minimums nocturnes ne descendent pas en dessous de 18 ° C, les prévisions déclencheront un avertissement de chaleur pour la région.

En prévision d’un tel événement, les équipes s’efforcent de prolonger les lignes de gicleurs actuelles plus à l’est pour fournir plus d’humidité dans le fond de la vallée afin de protéger l’infrastructure du parc.

Le service du Lytton Ferry a été rétabli pour aider les équipages à traverser le fleuve Fraser.

Pour les résidents de la Première Nation de Lytton, les déplacements restent limités. Seul le personnel d’intervention en cas d’incendie de forêt est autorisé à pénétrer dans la zone d’incendie le long du côté ouest du canyon du Fraser et seul le trafic local peut se déplacer entre Texas Creek Road et Spencer Road à la marque de 20,5 kilomètres au sud de Lillooet et à la passerelle Lytton.

Les alertes et ordres d’évacuation restent en vigueur.

L’incendie de Nohomin Creek a été découvert le 14 juillet et est actuellement le seul incendie notable répertorié sur le tableau de bord BC Wildfire. Il est considéré comme “hors de contrôle”.

