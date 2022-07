L’incendie de Nohomin Creek à Lytton connaît une certaine croissance alors que la vague de chaleur frappe la Colombie-Britannique

L’augmentation de l’activité des incendies a porté le feu de forêt de Nohomin Creek à plus de 2 360 hectares.

Après n’avoir montré aucune croissance pendant quelques jours, l’incendie a augmenté d’environ 167 hectares lundi en raison des conditions météorologiques chaudes et sèches. La croissance se poursuit sur le flanc ouest du côté nord de la rivière Stein.

Malgré la chaleur et le terrain difficile, les équipes du BC Wildfire Service ont continué à faire progresser le confinement sur les flancs nord et sud. Du côté nord, les équipages ont continué à poser des tuyaux tandis que du côté sud, ils ont amené leur périmètre d’eau à moins de 25 pieds de l’incendie.

Le long du sentier pédestre de la vallée de Stein, les équipes ont ajouté 1 100 pieds supplémentaires de pose de tuyaux et de gicleurs pour suivre la progression de l’incendie. Les gicleurs doivent protéger l’infrastructure du parc et les valeurs culturelles de la région.

Sur le flanc est, les équipages ont continué à utiliser le balayage infrarouge aérien pour déterminer les points chauds et continueront à les éliminer mardi.

Les températures devraient continuer à augmenter cette semaine jusqu’à 40 ° C dans la région de Lytton. En raison du temps chaud, les équipages doivent faire des pauses et s’éteindre plus fréquemment.

Cet incendie est toujours considéré comme hors de contrôle et le Stein Valley Nlaka’pamux Heritage Park est fermé.

Le traversier Lytton fonctionne à nouveau pour transporter les équipages sur le fleuve Fraser.

Il y a actuellement 43 feux de forêt actifs dans la province. Au total, il y en a eu 362 cette année, dont 67 à partir de la semaine dernière.

L’incendie de Nohomin Creek est toujours le seul incendie notable dans la province.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BC Wildfires 2022bc wildfiresbcwildfireBritish Columbiafire