L’incendie a finalement été maîtrisé plus tôt ce mois-ci après que de fortes pluies ont aidé les pompiers à contenir l’incendie. Les résidents ont dit qu’ils étaient traumatisé par la fumée et les évacuations rapides, mais aucun blessé ni décès n’a été signalé.

Une enquête conjointe entre la police locale et les gardes du parc a révélé que les hommes, âgés de 21 à 24 ans, ont allumé un incendie illégal dans un camping le 14 octobre. Les autorités ont déclaré que le feu s’était ensuite propagé dans une direction nord-ouest, ravageant la végétation indigène et noircir plus de la moitié de l’île, dont une grande partie est un parc national connu sous le nom de K’gari, réputé pour ses plages, sa forêt tropicale et son immense biodiversité.

L’année dernière, des feux de brousse sur la côte sud-est de l’Australie ont tué 33 personnes, détruit des milliers de maisons et plus d’un milliard d’animaux indigènes. L’attention du monde a été capturée par des scènes de vacanciers piégés sur des plages, où le ciel du matin est devenu noir et des oiseaux sont tombés morts du ciel.

L’incendie a été le premier feu de brousse important à ce jour dans la saison annuelle des incendies en Australie, dont la férocité, selon les scientifiques, devient de plus en plus difficile à prévoir.

Bien que les incendies de l’île Fraser aient été déclenchés par des personnes, les scientifiques ont déclaré qu’il était essentiel de se rappeler que des conditions plus chaudes et plus sèches sont en fin de compte responsables de la vitesse à laquelle les incendies se propagent et de l’ampleur de leur destruction.

«Le changement climatique rend les paysages beaucoup plus réceptifs aux incendies, en raison des saisons des feux plus longues et du carburant plus sec», a déclaré David Bowman, professeur de pyrogéographie et de science du feu à l’Université de Tasmanie. «Le risque d’incendies accidentels augmente», a-t-il ajouté.

Mais, a déclaré le professeur Bowman, l’environnement reste vulnérable aux incendies, même avec des contrôles plus stricts sur l’activité humaine.

«Nous ne pouvons pas poursuivre la nature, mais nous pouvons réglementer les humains», a-t-il déclaré.

De nombreux parcs nationaux et d’État en Australie, où les températures estivales dépassent fréquemment 100 degrés Fahrenheit, ont des interdictions saisonnières ou totales d’allumer des feux de camp en raison du risque qu’ils représentent pour l’environnement.

Les feux de camp sont en grande partie interdits toute l’année sur l’île Fraser, qui est la plus grande île de sable du monde, et est classée par les Nations Unies comme site du patrimoine en raison de son écosystème unique.

Les gardes locaux ont déclaré que des témoins avaient filmé les hommes et pris note de leurs véhicules, ce qui avait aidé les autorités à porter plainte. Les rangers se sont rendus au campement des hommes, selon les enquêteurs, mais à ce moment-là, des flammes avaient déjà été allumées dans la végétation voisine.