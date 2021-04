L’hôpital, un établissement dédié aux patients Covid-19 dans l’un des quartiers les plus pauvres de Bagdad, ne disposait pas de détecteurs de fumée, de système de gicleurs ou de lances d’incendie, a déclaré le major général Khadhim Bohan, chef des forces de défense civile irakiennes. Le feu s’est propagé rapidement à cause des matériaux inflammables utilisés dans les faux plafonds du service de soins intensifs, a-t-il ajouté.

BAGDAD – Un incendie déclenché par l’explosion d’une bouteille d’oxygène a tué au moins 82 personnes, pour la plupart des patients Covid-19 et leurs proches, dans un hôpital de Bagdad samedi soir, un exemple dévastateur de l’impact de la pandémie sur un pays criblé de corruption et d’héritage. d’infrastructures décrépites.

L’incendie meurtrier a frappé alors que le monde se débattait avec le plus grand nombre hebdomadaire de nouveaux cas de coronavirus à ce jour, dans une pandémie qui s’est étendue à sa deuxième année. Alors même que les pays les plus riches déploient rapidement des vaccins, plus de pays que jamais sont aux prises avec une charge de travail écrasante et un nombre croissant de morts.

L’Irak est aux prises avec une nouvelle vague intense d’infections à coronavirus. Dimanche, le pays a signalé 6034 nouveaux cas de coronavirus et 40 décès, un chiffre qui exclut ceux qui sont morts dans l’incendie. La semaine dernière, le pays de près de 40 millions d’habitants a dépassé plus d’un million de cas depuis le début de la pandémie l’année dernière.





Bien qu’il soit l’un des plus grands producteurs de pétrole du monde, l’Irak souffre également d’une crise financière que les économistes attribuent à des décennies de mauvaise gestion et d’institutions dysfonctionnelles. Son système de soins de santé a été dévasté par plus d’une décennie de sanctions internationales dirigées par les États-Unis contre Saddam Hussein à partir des années 1990.

Depuis 2003, le gouvernement a dépensé des milliards de dollars pour essayer de restaurer l’infrastructure des soins de santé, mais le système demeure dysfonctionnel: les proches doivent fournir de l’oxygène et des médicaments dans de nombreux hôpitaux.

Contraints par un nombre énorme de patients et une forte consommation d’énergie alors que les hôpitaux ont besoin de plus d’oxygène et de ventilateurs, les hôpitaux ont été frappés par un nombre croissant d’incendies comme celui de Bagdad.