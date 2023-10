L’incendie de Lahaina incite les étudiants à apprendre la préparation aux situations d’urgence | Actualités, Sports, Emplois

WAILUKU–Carla Mae Agrade, dix-sept ans, se sentait impuissante en voyant sa ville natale de Lahaina en feu et en ne pouvant pas aider les volontaires qui aidaient sa communauté à la suite de l’incendie.

« J’ai vu le feu en évacuant. J’ai juste vu du feu partout. Je veux faire quelque chose pour l’arrêter, mais je ne sais pas comment le faire. a déclaré mercredi le lycéen de Lahainaluna. « Et je veux aider les volontaires, ils distribuent de la nourriture de secours. Je voulais aider mais je n’ai pas la capacité de le faire.

« Tout ce que j’avais à faire, c’était de veiller et de prier pour eux. » » dit Agrade.

Mais cette semaine, Agrade et un peu plus de 100 autres lycéens de tout l’État ont pu acquérir des connaissances et des compétences pratiques qui pourraient être utiles en cas de catastrophe.

Les étudiants, dont plus de 50 de Lahaina et d’autres communautés de Maui, ont participé à la formation de l’équipe communautaire d’intervention d’urgence à but non lucratif d’Hawaï pour les lycéens d’Hawaï. Le programme gratuit de trois jours, qui s’est déroulé à l’école secondaire Baldwin et s’est terminé mercredi, visait à rassembler les jeunes et s’inspire du programme de volontariat CERT de l’Agence fédérale de gestion des urgences pour former des bénévoles communautaires à la préparation aux catastrophes et aux interventions d’urgence. Il comprenait une certification CERT ainsi que des certifications de la Croix-Rouge en premiers secours et en RCR. Le lieutenant-gouverneur Sylvia Luke s’est également adressé aux étudiants.

Le CERT forme des volontaires à des compétences de base telles que la sécurité incendie, la recherche et le sauvetage légers, l’organisation d’équipes et les opérations médicales en cas de catastrophe, ce qui peut aider les premiers intervenants professionnels à se concentrer sur des tâches plus complexes en cas d’urgence, selon la FEMA.

Des dizaines de partenaires à travers l’État ont soutenu le programme de trois jours destiné aux jeunes locaux, notamment la Croix-Rouge, le Maui Strong Fund de la Hawai’i Community Foundation, l’armée américaine, les écoles Kamehameha et Alaska Airlines.

Avant que les élèves ne présentent mercredi ce qu’ils ont appris grâce à des exercices simulés en direct, Agrade a déclaré qu’elle avait appris un peu de RCR dans une classe d’école, mais « Quand je suis arrivé ici, j’ai maximisé cela. »

« C’est trop cool. J’ai appris ce truc, « dit-elle.

Agrade a déclaré qu’elle ne visait pas une carrière en médecine ou en intervention d’urgence, mais que ce qu’elle avait acquis lui serait utile.

« Quoi qu’il arrive, je peux aider » dit-elle.

En regardant les étudiants qui déjeunaient sur le campus Baldwin, la fondatrice et présidente de ClimbHI, Julie Morikawa, a déclaré : « Ils sont étonnants. Ce sont tous des dirigeants.

Elle a déclaré qu’il y avait des étudiants issus de communautés rurales, notamment Kau, Waianae, Molokai et Niihau. Certains participants ont annulé leurs voyages en Californie et d’autres projets d’assister à l’événement, qui a eu lieu pendant les vacances d’automne dans les écoles publiques.

« La beauté de ce que nous faisons, la formation est vraiment secondaire, les raisons pour lesquelles les enfants sont ensemble sont pour se rencontrer, se connecter et partager des idées », » dit Morikawa.

Cela inclut les étudiants issus de communautés qui ne pourraient pas nécessairement se rencontrer, comme les étudiants de Molokai qui interagissent avec les étudiants de Kau venant de communautés qui peuvent toutes deux être confrontées à des défis agricoles.

« Ils sont capables de partager ces idées. Ils sont capables de travailler ensemble, de monter des projets. C’est là que se trouve l’avenir. dit-elle. « Donc ce groupe, ça ne se termine pas aujourd’hui, c’est le début. »

Morikawa a déclaré que les étudiants éliront des dirigeants du groupe qui auront une kuleana à redonner à leurs communautés et travailleront également sur la manière dont ils vont changer leurs communautés.

Angel Alba et Gyan Bumanglag, étudiants en deuxième année de Maui High, tous deux de Kahului, ont déclaré qu’ils avaient participé au programme afin de savoir quoi faire en cas de catastrophe.

Alba, qui aimerait devenir infirmière en pédiatrie, a déclaré que l’apprentissage des premiers secours et de la RCR était bénéfique. Elle veut aussi « pour aider à enseigner à ceux qui ne connaissent pas ce genre de choses. »

Bumanglag a déclaré qu’elle voulait devenir technicienne en échographie, avouant qu’elle n’aime pas voir du sang.

RJ Arconado, junior de Lahainaluna, voulait apprendre la préparation aux situations d’urgence à cause des incendies du 8 août.

« Avec les récents incendies de forêt, c’était terrifiant. Je veux faire partie d’une équipe qui me permettrait essentiellement de me préparer et d’éduquer les autres sur comment me préparer, comment aider pendant et après” un désastre, a déclaré Arconado.

« Et je trouve ça tellement incroyable, regardez tous ces étudiants. Le premier jour, nous représentions nos chemises scolaires, le deuxième et dernier jour, regardez-nous, nous sommes tous unis, sous un même uniforme », Arconado a déclaré, faisant référence aux étudiants en train de déjeuner et portant des chemises bleu foncé avec les mots « Maui Forte » sur le devant et «Hawaï fort» sur le dos.

Janice Yabo, junior de Lahainaluna, a déclaré que lorsqu’elle et ses amis ont entendu parler du programme, ils ont voulu y assister.

« Avec tout ce qui s’est passé à Maui… nous avons besoin de quelque chose comme ça », » a déclaré le résident de Napili.

Yabo connaissait au moins une des compétences à l’avance…« La RCR a du sens, tout le monde la connaît » » dit-elle – mais elle a également recueilli d’autres conseils utiles.

« Ils vous enseignent des compétences que je n’ai jamais apprises ou dont je n’ai jamais entendu parler » Yabo a déclaré, ajoutant que cela incluait les berceaux, c’est-à-dire lorsqu’une structure temporaire en bois est utilisée pour soutenir des objets lourds pendant les recherches et les sauvetages, et le triage, qui implique d’évaluer l’urgence des besoins des patients en cas d’urgence.

Yabo a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de se lancer dans le domaine médical, mais que le programme en valait la peine.

« Si jamais quelque chose arrive, vous avez cette formation derrière vous » elle a ajouté.

* La rédactrice Melissa Tanji peut être contactée à [email protected].