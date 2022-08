L’incendie de la raffinerie de l’Indiana ne devrait pas beaucoup toucher les prix de l’essence

CHICAGO (AP) – Une importante raffinerie de pétrole du Midwest fermée par un incendie devrait rouvrir dans les prochains jours, ont déclaré ses opérateurs lundi, et les experts de l’industrie ont déclaré que la brève fermeture n’aurait probablement pas d’effet majeur sur les prix du gaz dans la région.

Un incendie d’origine électrique dans une raffinerie BP dans le nord-ouest de l’Indiana mercredi a obligé la société à fermer temporairement son installation située à environ 24 kilomètres au sud-est de Chicago. Personne n’a été blessé.

BP prévoit de rouvrir l’installation “dans les prochains jours”, a déclaré la porte-parole Christina Audisho. La société “a déployé toutes les ressources disponibles et travaille 24 heures sur 24 pour ramener la raffinerie de Whiting à son fonctionnement normal dès que possible en toute sécurité”, a-t-elle déclaré.

Les prix du gaz pourraient encore continuer à baisser au cours des prochains jours, selon l’analyste énergétique Tom Kloza du Oil Price Information Service.

“Les prix de détail ne devraient pas augmenter, mais ils pourraient reculer à un rythme plus lent que ce à quoi on pourrait s’attendre sans qu’une grande raffinerie ne boitille”, a déclaré Kloza.

La raffinerie Whiting de BP produit environ 435 000 barils par jour et fournit environ 20 à 25 % de l’essence raffinée, du carburéacteur et du diesel utilisés par l’Illinois, l’Indiana, le Michigan et le Wisconsin, selon le bureau du gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer.

Patrick De Haan, analyste pétrolier en chef chez GasBuddy, qui suit les prix du gaz à l’échelle nationale, a qualifié la fermeture de l’installation de Whiting de “recul temporaire”.

“Je pense que cela va retarder la baisse des prix qui était en cours, mais ce n’est qu’une question de temps avant que cette baisse ne reprenne”, a-t-il déclaré.

Pour l’instant, l’impact de l’incendie sur les prix de détail a été limité et le restera tant que la raffinerie rouvrira d’ici la fin de la semaine, a déclaré De Haan.

“Les problèmes – à la fois de prix et d’approvisionnement – vont probablement vraiment s’intensifier si cette installation ne peut pas se remettre en ligne ou ne redémarre pas d’ici jeudi ou vendredi”, a-t-il déclaré.

Pour aider à prévenir les ruptures d’approvisionnement, l’Agence de protection de l’environnement a temporairement levé samedi une règle fédérale sur les ventes de carburant d’été pour quatre États en réponse à l’incendie.

La dérogation lève une exigence du Clear Air Act selon laquelle l’essence à faible volatilité doit être vendue dans l’Indiana, l’Illinois, le Michigan et le Wisconsin pendant les mois d’été afin de limiter la pollution par l’ozone. Il est en vigueur jusqu’au 15 septembre, a indiqué l’EPA.

