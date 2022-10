L’incendie de la prison d’Evin en Iran tue au moins huit prisonniers | Nouvelles du monde

Au moins huit prisonniers ont été tués après qu’un incendie s’est déclaré dans une prison notoire de Téhéran, a annoncé la justice iranienne.

L’incendie de la prison d’Evin ont éclaté samedi soir alors que des manifestations anti-gouvernementales à l’échelle nationale ont été déclenchées par la mort d’un homme de 22 ans Mahsa Amini en garde à vue entrait dans sa cinquième semaine.

L’agence de presse judiciaire Mizan a fait passer le nombre de morts à quatre, affirmant que les prisonniers étaient décédés des suites de leurs blessures dimanche.

Il a déclaré que les personnes tuées avaient été détenues pour vol. Evin détient également des prisonniers politiques et des détenus faisant face à des accusations de sécurité, y compris des Iraniens ayant la double nationalité.

Mizan a décrit l’incident comme une « bagarre entre des détenus et un incendie », mais n’a fourni aucune preuve à l’appui.

Les médias d’État ont déclaré que les quatre premiers décès étaient dus à l’inhalation de fumée et que plus de 60 avaient été blessés.

Un commentaire du journal d’État Iran a déclaré que les forces contre-révolutionnaires avaient planifié l’incendie avec l’aide des services de renseignement étrangers pour maintenir l’attention internationale sur les troubles dans le pays.

“Un examen des différentes dimensions de cet événement indique qu’en raison de la présence de ces “espions” ou “espions” à double nationalité qui sont citoyens de pays occidentaux, cela attirerait la sensibilité de ces pays, enflammant les manifestants”, a déclaré le journal. .

Image:

De la fumée s’échappe de la prison, dans la capitale Téhéran Photo : Twitter/IanBremner



Des flammes et une épaisse fumée ont pu être vues s’élever de la prison de la capitale samedi soir.

Dans des vidéos en ligne, des coups de feu et des explosions pouvaient être entendus dans le secteur de la prison.

Les médias d’État ont déclaré que l’incendie avait été éteint après plusieurs heures et qu’aucun détenu ne s’était échappé.

Les autorités ont tenté de mettre de l’espace entre les événements dans la prison et les manifestations en cours, tandis que les médias d’État ont offert des récits contradictoires de la violence.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont allégué que des prisonniers avaient été maltraités à plusieurs reprises dans la prison.

Pourquoi les Iraniens manifestent-ils ?



Un “cercle d’enfer”

Il détient souvent des prisonniers ayant la double nationalité, y compris les maintenant libérés Nazanin Zaghari-Ratcliffe et Anoosheh Ashouri.

M. Ashoori a précédemment révélé sa lutte pour survivre pendant cinq ans dans la prison d’Evin pour un crime qu’il n’a pas commis.

Il a décrit la prison comme un “cercle de l’enfer”, affirmant qu’il devait mendier les gardiens pour des besoins de base tels que l’utilisation des toilettes.

Il a déclaré avoir été interrogé “jour après jour, de huit heures du matin à 10 ou 23 heures du soir”, alors que ses ravisseurs menaçaient sa famille, lui montrant des photos de sa femme et de ses enfants et l’avertissant qu’il ne les reverrait plus jamais.