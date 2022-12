L’incendie de la grange de Marengo tue deux douzaines d’animaux – Shaw Local

Près de deux douzaines d’animaux de ferme ont été tués dans un incendie de grange samedi à Marengo, selon les districts d’incendie et de sauvetage de Marengo.

Les membres du district sont arrivés à 19h20 à la propriété dans le bloc 8400 de la route sud 23 en réponse à un incendie de grange signalé, a déclaré le porte-parole Alex Vucha.

Les pompiers sont arrivés dans les cinq minutes et ont trouvé une épaisse fumée et un feu provenant d’une grange à poteaux de 40 pieds sur 40 pieds à l’arrière de la propriété, a déclaré Vucha.

En raison de refroidissements éoliens inférieurs à zéro et de l’environnement rural, l’incendie a été amélioré grâce au système d’alarme de la boîte d’aide mutuelle et de l’eau et des ressources supplémentaires sont arrivées. L’incendie, alimenté par le vent, a été maîtrisé en 45 minutes et les pompiers ont continué à éteindre les points chauds pendant environ une heure de plus, a déclaré Vucha.

Les pompiers ont éteint un incendie par des températures glaciales à Marengo samedi soir. (MFR)

La grange et son contenu sont considérés comme une perte totale avec une perte initiale estimée à 40 000 dollars, a déclaré Vucha. Aucune autre structure n’a été endommagée.

L’incendie a tué des moutons et des poulets qui se trouvaient à l’intérieur de la grange, a déclaré le capitaine des pompiers de Marengo, Heather Yoder.

On ne pense pas que l’incendie soit de nature suspecte et un poêle à bois fait l’objet d’une enquête en tant que cause. L’incendie fait toujours l’objet d’une enquête par les districts d’incendie et de sauvetage de Marengo.

Des équipages de Woodstock, Harvard, Union, Gênes-Kingston, Boone 2 et Hampshire ont aidé. Les pompiers ont travaillé dans les températures glaciales pendant environ trois heures, a déclaré Yoder.