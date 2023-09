L’incendie de Johannesburg tue au moins 74 personnes, dont 12 enfants, alors qu’il balaie un bâtiment abandonné

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Au moins 74 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées après qu’un incendie ait ravagé un immeuble à Johannesburg – l’un des incendies les plus meurtriers de l’histoire de l’Afrique du Sud.

Au moins 12 des personnes tuées étaient des enfants, le plus jeune étant âgé d’un an, selon les autorités municipales et médicales. Ils ont indiqué qu’un nombre indéterminé de personnes étaient toujours portées disparues et que de nombreux corps retrouvés avaient été brûlés au point de devenir méconnaissables. Le bâtiment était abandonné mais était occupé par des sans-abri.

Certaines personnes ont jeté des bébés par les fenêtres du troisième étage vers d’autres qui attendaient en bas dans une course désespérée pour évacuer, ont déclaré des témoins.

Une soixantaine de personnes ont été blessées, dont six hospitalisées dans un état grave. Les responsables des services d’urgence avaient précédemment averti que le nombre de morts pourrait s’alourdir à mesure qu’ils poursuivaient leurs recherches sur les lieux.

Des dizaines de corps retrouvés par les pompiers ont été étalés sur une route secondaire à l’extérieur de l’immeuble, certains dans des sacs mortuaires.

« En plus de 20 ans de service, je n’ai jamais rencontré quelque chose de pareil », a déclaré Robert Mulaudzi, porte-parole de la direction des services d’urgence de Johannesburg.

Les pompiers continuaient à se frayer un chemin à travers les restes de cabanes et autres structures informelles qui jonchaient l’intérieur du bâtiment abandonné de cinq étages au cœur du quartier central des affaires de Johannesburg, quelques heures après l’extinction de l’incendie.

Les autorités n’ont pas établi la cause de l’incendie, mais Mgcini Tshwaku, un responsable du gouvernement local, a déclaré que les premières preuves suggéraient qu’il avait commencé avec une bougie. Les habitants utilisaient des bougies et des feux pour s’éclairer et se réchauffer pendant le froid hivernal, a-t-il expliqué.

De la fumée s’échappe du bâtiment au milieu de l’incendie meurtrier (X/@ODIRILERAM via Reuters)

Certains des survivants ont décrit comment ils avaient sauté par les fenêtres, mais seulement après avoir jeté leurs enfants aux autres en bas.

Un témoin qui vit dans un immeuble de l’autre côté de la route a déclaré avoir vu d’autres personnes jeter des bébés hors du bâtiment en feu et avoir vu au moins un homme sauter du troisième étage et heurter le trottoir en béton « la tête la première ».

Un autre témoin, qui n’a pas donné son nom, a déclaré à la chaîne d’information télévisée ENCA qu’il vivait dans un immeuble voisin et qu’il entendait des gens crier à l’aide et crier : « Nous mourons ici. » Alors que l’incendie faisait rage, certains occupants se sont retrouvés coincés derrière des portes verrouillées aux sorties et il était clair qu’il n’y avait pas de voies d’évacuation appropriées, a déclaré le responsable local, M. Tshwaku. « Les gens ne pouvaient pas sortir », a-t-il déclaré, ajoutant que certaines des victimes pourraient être mortes après avoir sauté du bâtiment.

Plus de 200 personnes vivaient dans le bâtiment, selon des témoins, y compris dans le sous-sol, qui aurait dû servir de parking. D’autres estiment un nombre d’occupants encore plus élevé.

Le maire de Johannesburg, Kabelo Gwamanda, a déclaré que 141 familles avaient été touchées par la tragédie, mais il n’a pas pu dire exactement combien de personnes se trouvaient dans le bâtiment lorsque l’incendie s’est déclaré. La plupart des personnes à l’intérieur étaient des ressortissants étrangers, a-t-il déclaré. Cela pourrait rendre difficile l’identification des victimes et la recherche des disparus, car beaucoup d’entre elles se trouvaient probablement en Afrique du Sud illégalement, ont déclaré d’autres responsables, et n’avaient aucun document sud-africain.

Des proches attendent des nouvelles de leurs proches (AFP via Getty)

Les bâtiments abandonnés et en ruine sont courants et les personnes désespérées à la recherche d’un logement les utilisent comme refuge. Les autorités municipales qualifient ces structures de « bâtiments détournés » et elles constituent un problème depuis des années, voire des décennies.

Les autorités ont initialement suggéré que le bâtiment avait été occupé par des squatters, mais Lebogang Isaac Maile, chef du département des établissements humains de la province de Gauteng, qui comprend Johannesburg, a déclaré que certaines des personnes décédées pourraient avoir été louées ou extorquées par des criminels. des gangs.

« Il existe des cartels qui s’attaquent aux personnes vulnérables. Parce que certains de ces bâtiments, sinon la plupart, sont en réalité entre les mains de cartels qui perçoivent les loyers de la population », a-t-il déclaré aux journalistes.

« C’est une grande tragédie ressentie par les familles dont les proches ont péri de cette manière terrible », a déclaré le président Cyril Ramaphosa dans un discours télévisé. « J’espère que les enquêtes sur l’incendie permettront (…) d’éviter la répétition d’une telle tragédie. »

Le bâtiment aurait appartenu à la ville de Johannesburg et est considéré comme un site patrimonial, mais n’était pas géré par la ville. C’était autrefois le site du fameux bureau des « laissez-passer » d’Afrique du Sud, qui contrôlait les mouvements des Noirs sous le système raciste de l’apartheid, selon une plaque historique bleue accrochée à l’entrée.

« Privés d’une place dans la ville, beaucoup ont reçu l’ordre de quitter Johannesburg », peut-on lire sur la plaque.

Des décennies plus tard, l’incendie meurtrier a fait du bâtiment un emblème moderne de l’exclusion des pauvres à Johannesburg.

Le commissaire de police de la province de Gauteng, le lieutenant-général Elias Mawela, a déclaré que la police était au courant de la présence d’environ 700 bâtiments dans le centre de Johannesburg qui étaient abandonnés et abandonnés. Il a exhorté les autorités de la ville à agir et à interdire à l’avenir aux squatteurs l’accès au bâtiment incendié.

