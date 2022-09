L’incendie de Heather Lake triple de taille et brûle près de Manning Park – Kelowna Capital News

L’incendie de Heather Lake a plus que triplé dans la nuit du samedi 3 septembre, selon BC Wildfire.

L’incendie, qui a pris naissance aux États-Unis, est maintenant estimé à 1 500 hectares et brûle à environ 5 km au sud-ouest de Manning Park Resort.

Six sentiers à Manning sont fermés et sous ordre d’évacuation, tandis que d’autres sentiers et terrains de camping de l’avant-pays sont sous alerte d’évacuation.

“Le complexe est entièrement ouvert et fonctionne normalement”, indique le site Web de Manning. “Cela inclut nos hébergements, Loon Lagoon, Boathouse, Pinewoods Dining Room, Country Store et les installations complètes du complexe.”

Selon BC Wildfire, le feu “brûle dans un type de combustible très volatil et présente un potentiel de comportement de feu agressif”.

Le service d’incendie provincial travaille avec BC Parks et le US Forest Service pour lutter contre l’incendie.

“Bien que la station ne soit pas immédiatement menacée, une unité de protection des structures travaille de manière proactive pour soutenir la défense des installations de la station”, indique le service.

Au dimanche 4 septembre, 24 pompiers, quatre hélicoptères et une pièce d’équipement lourd étaient affectés à l’incendie, et une équipe de gestion des incidents a été déployée sur le site.

« La fumée, la visibilité et la topographie rendent difficile l’estimation de la taille du feu de forêt du lac Heather. Nous prévoyons une mise à jour de la taille du feu ainsi que des détails sur la quantité de feu qui brûle au Canada d’ici la fin de la journée du 4 septembre.

L’incendie de Heather Lake a été découvert le 21 août et on pense qu’il a été causé par la foudre. Il est né dans la forêt nationale d’Okanagan Wenatchee et a traversé la frontière jusqu’à Manning.

Les sentiers faisant l’objet d’un ordre d’évacuation sont : Monument 78 Trail (Castle Creek Trail) ; Sentier Monument 83; Pacific Crest Trail (du camp PCT au camp Monument 78); Mt Frosty Loop (Similkameen Trail à Frosty Mt Peak); Windy Joe Trail (Mt Frosty Loop au belvédère Windy Joe); Mt Frosty Loop (utilisation diurne de Lightning Lake à Frosty Mt Peak).

Tous les sentiers au sud de l’autoroute 3 sont ouverts, avec Lightning Lake Chain Trail, Canyon Nature Trail, Rein Orchid Trail et Skyline I sous alerte.

Les terrains de camping Hampton, Lightning Lake, Coldspring, Mule Deer, Headwaters Horse Corral et Lone Duck 1 et 2 sont sous alerte, mais fonctionnent normalement.

Une interdiction de feu de camp est en place pour tout le parc Manning.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ? Courriel : andrea.demeer@similkameenspotlight.com