L’incendie de forêt près de Stanley a presque doublé de taille au cours du week-end alors que les ordres d’évacuation sont maintenus

L’incendie de Wapiti dans le comté de Custer a presque doublé de taille au cours du week-end, alors que les ordres d’évacuation restent en vigueur dans certaines parties de la région de Stanley.

L’incendie de forêt est passé de 35 000 acres vendredi à 68 457 acres dimanche, avec un confinement à 0 % et 461 membres du personnel d’urgence travaillant pour le combattre, selon le Centre national interinstitutions des pompiers.

L’incendie, qui a débuté le 24 juillet lorsqu’un coup de foudre a provoqué des étincelles près de Grandjean, s’est propagé de l’est du lac Stanley vers l’autoroute 21 de l’Idaho, selon le NIFC. Les autorités du comté ont fermé l’autoroute 21 de Stanley à Lowman pour permettre la gestion de l’incendie.

Le Bureau du shérif du comté de Custer Les autorités ont donné vendredi des ordres d’évacuation aux habitants des environs du lac Stanley et ont encouragé les autres habitants de Stanley à se préparer à partir si les conditions s’aggravaient. Ces instructions d’évacuation sont restées en vigueur dimanche, a déclaré le bureau d’information sur les incendies de Wapiti à l’Idaho Statesman par téléphone.

Les forces de l’ordre, y compris les adjoints du bureau du shérif du comté de Custer, étaient présents sur les lieux de l’incendie de Wapiti.

La Croix-Rouge américaine de l’Idaho et de l’est de l’Oregon a ouvert samedi un centre d’évacuation au centre communautaire de Stanley pour ceux qui avaient besoin d’un endroit sûr. Le centre communautaire se trouve à 510, avenue Eva Falls

« Partez sans délai », a déclaré le bureau du shérif dans une publication sur Facebook. « Il est dangereux de rester et de menacer votre sécurité, celle de votre famille et celle des secours. Les secours pourraient ne pas être en mesure de vous aider si vous choisissez de rester. »

Le centre de lutte contre les incendies a déclaré que samedi était le premier jour sans alerte rouge dans la région depuis mercredi. Un avertissement de drapeau rouge est émis lorsque les températures chaudes, en particulier une faible humidité et des vents forts, se combinent pour créer les conditions parfaites pour augmenter le risque d’incendie, selon le service météorologique national. site web.

La fumée de l’incendie de forêt de Wapiti s’étend sur le comté de Custer.

Cette pause a permis aux pompiers de « faire de bons progrès dans l’évaluation des conditions actuelles et l’élaboration de plans de suppression stratégiques » alors qu’ils continuaient à protéger les structures à proximité de l’incendie, a déclaré l’équipe de gestion des incidents des Rocheuses dans un rapport publié dimanche.

« L’objectif actuel est de continuer à protéger les structures et les communautés avec des bulldozers et des lignes manuelles, des ressources aériennes et des lances à incendie pour protéger les biens en danger », indique le rapport. « Il s’agit d’un incendie à extinction totale, et les possibilités de contenir le bord de l’incendie avec des lignes de contrôle seront activement recherchées. »

Le bureau d’information sur les incendies de Wapiti n’a pas répondu à la demande d’informations complémentaires de l’Idaho Statesman.