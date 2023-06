L’incendie de forêt le plus destructeur du Colorado causé par les braises d’un ancien feu et les étincelles d’une ligne électrique

BOULDER, Colorado (AP) – Les braises d’un feu de bois de ferraille fumant allumé quelques jours plus tôt à l’extérieur d’une maison utilisée par un groupe communautaire religieux chrétien ainsi qu’une ligne électrique à étincelles ont provoqué un incendie de forêt au Colorado en 2021 attisé par des vents violents qui ont détruit près de 1 100 maisons et à gauche deux personnes sont mortes, ont annoncé jeudi les autorités.

Les autorités ont passé 18 mois à enquêter et ont déterminé que des accusations criminelles n’étaient pas justifiées pour les douze tribus qui occupaient la maison ou le service public en charge de la ligne électrique, a déclaré le procureur du comté de Boulder, Michael Dougherty, lors d’une conférence de presse.

« Si nous devions vous dire aujourd’hui que nous portons plainte, ce serait faux et contraire à l’éthique », a déclaré Dougherty.

L’incendie du 30 décembre 2021 dans des banlieues très peuplées entre Denver et Boulder a causé 2 milliards de dollars de dégâts, ce qui en fait le plus destructeur de l’histoire du Colorado. Deux personnes ont également été retrouvées mortes après ce qu’on a appelé le Marshall Fire.

L’enfer a éclaté après des mois de sécheresse au milieu d’un hiver presque dépourvu de neige et s’est nourri de prairies sèches autour d’un développement à croissance rapide dans la région près des contreforts des montagnes Rocheuses. Il s’est propagé rapidement avec des vents soufflant jusqu’à 100 mph (160 km/h) par endroits.

Pour une femme qui a perdu sa maison et qui a regardé la conférence de presse, voir des photos et entendre à nouveau parler de l’incendie a été presque aussi difficile que les conséquences immédiates de l’incendie.

« En plus d’essayer de comprendre comment cela a commencé, tout cela ne fait que susciter les mêmes émotions. Cela vous donne la nausée en vous souvenant de tout », a déclaré Barba Hickman.

Les experts disent que des événements similaires deviendront plus fréquents à mesure que le changement climatique réchauffera la planète et que les banlieues se développeront dans les zones sujettes aux incendies.

Le feu de bois de rebut – enterré par les résidents le 24 décembre d’une manière approuvée par les pompiers qui se sont arrêtés ce jour-là pour enquêter – était l’une des causes lorsque les vents puissants ont découvert les braises enterrées six jours plus tard, a déclaré le shérif Curtis Johnson lors de la conférence de presse.

« Une fois qu’ils ont réalisé qu’il y avait un incendie et qu’il se propageait, ils ont tenté de l’éteindre, mais les vents ont rapidement propagé les flammes plus vite qu’ils ne pouvaient l’éteindre », a déclaré Johnson, qui a perdu sa maison dans l’incendie et s’est déchiré. lors de la conférence de presse.

Une ligne électrique lâche de Xcel Energy a provoqué un incendie séparé à moins d’un demi-mile (1 kilomètre) à peu près au même moment, a déclaré Johnson.

Les deux incendies se sont combinés pour provoquer l’incendie massivement destructeur.

Xcel Energy s’est fermement opposée aux conclusions de l’enquête, affirmant dans un communiqué qu’elle n’avait pas eu l’occasion d’examiner ce que la société a qualifié d’analyses « défectueuses ».

« Nous sommes fortement en désaccord avec toute suggestion selon laquelle les lignes électriques de Xcel Energy auraient causé le deuxième allumage », a déclaré un communiqué du porte-parole Tyler Bryant. « Nous exploitons et entretenons notre système électrique conformément aux pratiques de pointe en matière de services énergétiques. »

Un employé d’une épicerie de Boulder dirigée par The Twelve Tribes a refusé de commenter ou de donner son nom jeudi lorsque l’Associated Press a visité le restaurant. Les membres du groupe – une communauté religieuse chrétienne qui compterait de 2 000 à 3 000 membres dans le monde – ont refusé à plusieurs reprises de discuter de l’incendie ou de ce qui s’est passé depuis l’incendie de 2021.

L’incendie qui a détruit des pans entiers de maisons dans les villes de Superior et de Louisville, des villes voisines à environ 32 kilomètres au nord-ouest de Denver, est responsable de la mort d’un homme de 69 ans qui vivait près de l’endroit où les enquêteurs pensaient que l’incendie avait commencé. . Les restes d’une femme de 91 ans, qui a été vue pour la dernière fois en train de sauver ses chiens de sa maison à Superior, ont également été retrouvés.

Des milliers d’habitants étaient chez eux la veille du Nouvel An et ont utilisé le vaste réseau routier de la banlieue pour s’échapper au milieu de la fumée, des flammes et des braises qui ont propagé le feu dans le vent. Les vents changeants ont fait passer le ciel de clair à enfumé, puis à nouveau dans une zone remplie de subdivisions de classe moyenne et supérieure entourées de centres commerciaux, de parcs et d’écoles.

Alors que la fumée remplissait le parking d’un magasin-entrepôt Costco et que des débris tourbillonnaient, l’adjoint du shérif a ordonné aux personnes à l’intérieur de laisser leurs chariots, d’évacuer le bâtiment tentaculaire et de se diriger vers Denver, loin du feu. En quelques heures, il a détruit 1 084 maisons et sept bâtiments commerciaux et endommagé près de 200 structures.

Les anciennes mines de charbon qui couvaient sous terre dans la région ne pouvaient pas être exclues comme jouant un rôle dans l’incendie, mais n’étaient pas considérées comme faisant partie de la cause, ont déclaré les enquêteurs.

La zone comprend un gisement de charbon abandonné où deux incendies souterrains, alimentés par des gisements de charbon, ont lentement brûlé au fil des ans.

L’incendie, qui s’est étendu sur 24 kilomètres carrés, est le plus destructeur de l’histoire de l’État en termes de maisons et d’autres structures détruites et endommagées. Le deuxième incendie le plus destructeur a éclaté en 2013 à l’extérieur de Colorado Springs, détruisant 489 maisons et en tuant deux.

Un procès intenté contre le plus grand service public du Colorado, Xcel Energy, basé à Minneapolis, a allégué que des étincelles provenant d’une ligne électrique avaient déclenché l’incendie. Il indique que des témoins ont vu un incendie s’enflammer près d’une ligne électrique dans la zone identifiée par les enquêteurs, un témoin filmant des étincelles provenant d’une ligne électrique défectueuse et allumant un incendie au sol.

Le mari de Hickman a exprimé sa frustration que la cause de l’incendie n’ait pas été identifiée plus définitivement.

« Il ne fournit pas vraiment de réponses qui nous aident. Je suppose que je ne sais pas, cela laisse en quelque sorte la question ouverte dans mon esprit », a déclaré Rex Hickman.

Les Hickmans ont déclaré qu’ils pourraient être intéressés à se joindre à un litige contre Xcel Energy pour tenter de recouvrer les coûts, soulignant le règlement de 2019 d’un service public californien pour les dommages causés par les incendies de forêt.

Pour l’instant, les Hickman se sont installés dans leur nouvelle maison à Charlottesville, en Virginie, où ils ont construit une nouvelle maison en utilisant l’argent de l’assurance. Ils envisagent de vendre leur terrain vacant dans le Colorado.

«Nous cherchions à nous éloigner des incendies dans l’Ouest, et je souffre assez mal d’asthme. Les incendies constants chaque été sont l’une des raisons pour lesquelles nous passons à autre chose », a déclaré Barba Hickman.

L’enquête a pris beaucoup de temps pour ce qui a été annoncé, mais la décision de ne pas poursuivre les poursuites pénales semble appropriée, a déclaré Barney Thinnes, un autre propriétaire qui a dû reconstruire.

« Je suis avec le shérif. Je veux juste aller de l’avant avec tout ça », a déclaré Thinnes.

Jesse Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Jesse Bedayn, Colleen Slevin et Mead Gruver, Associated Press