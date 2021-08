L’incendie de forêt entourant la centrale électrique turque est maîtrisé après l’évacuation alors que le pays continue de lutter contre plusieurs incendies

Les pompiers ont combattu l’incendie pendant la nuit, évacuant les résidents locaux et les travailleurs de l’usine via un navire, alors que les flammes déchiraient le terrain de l’installation.

Les incendies de forêt en Turquie atteignent la centrale électrique au charbon de Kemerkoy. Installation et village environnant évacués. Tous les produits chimiques explosifs auraient été retirés. « Mais il y a un risque que l’incendie se propage aux milliers de tonnes de charbon à l’intérieur », a déclaré le maire de la région. pic.twitter.com/cEoxyoiaIi – Selin Girit (@selingirit) 4 août 2021

« L’incendie dans la cour de la centrale thermique a été éteint. Il n’y a eu aucune explosion dans l’usine et aucun produit chimique n’a été répandu », a annoncé la municipalité turque de Mugla dans un communiqué.

De même, Fahrettin Altun, le directeur des communications du président turc Recep Tayyip Erdogan, a confirmé qu’aucune unité de la centrale n’avait été endommagée.

Incendie de la centrale thermique de Kemerköy : ÉVACUATIONS massives en cours dans les régions de Milas et d’Ören en Turquie. Les autorités prévoient de déplacer environ 13 000 personnes : des bateaux de la Garde côtière sont utilisés – tous les yachts à proximité sont invités à aider.#Dinde#Feu#kemerkoypic.twitter.com/OFGoLl5A9s – 5 Nouvelles Australie (@5NewsAustralia) 5 août 2021

La menace pour la centrale électrique est survenue alors que la Turquie souffre des pires incendies de forêt qu’elle ait connus, qui ont détruit des dizaines de milliers d’hectares de forêts, risquant des pans entiers de zones résidentielles et forçant des milliers de citoyens et de touristes à échapper aux incendies.

Au cours des neuf derniers jours, le sud-ouest de la Turquie a enregistré plus de 150 incendies qui se sont propagés rapidement en raison des températures élevées et des vents forts, avec des vidéos montrant des flammes s’élevant au-dessus des bois et des services d’urgence utilisant des avions pour déverser de l’eau sur les zones touchées.

⭕️🇹🇷#Dinde: Certaines sources affirment que la centrale thermique de #Kemerkoy, a été détruit par l’incendie. 👉 Ceci est extrêmement dangereux pour l’écosystème de la zone, notamment 🇬🇷#Grèce en raison du fait que L’usine fonctionne avec du lignite et du fioul. pic.twitter.com/OlWGzx4YR8 — -🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) 4 août 2021

Huit personnes sont mortes dans les incendies en Turquie et 27 personnes sont soignées dans des établissements médicaux. Les autorités n’ont pas confirmé l’origine des incendies, mais ont déclaré qu’elles enquêtaient sur la possibilité d’un incendie criminel.

Ailleurs en Méditerranée, la Grèce a souffert d’incendies de forêt similaires, forçant l’évacuation d’individus sur une île proche d’Athènes, alors qu’un incendie brûle près du site historique des anciens Jeux Olympiques du Péloponnèse. Les médias locaux en Grèce ont décrit la situation dans le pays comme une « un cauchemar sans fin » après que les feux de forêt aient brûlé pour un troisième jour consécutif.

