L’incendie de forêt en Grèce est désormais le plus important jamais enregistré dans l’UE alors qu’il entre dans sa onzième journée

L’incendie de forêt qui a ravagé le nord-est de la Grèce pendant une semaine et demie est désormais le plus important que l’Union européenne ait connu depuis le début du millénaire.

Le Système européen d’information sur les incendies de forêt a commencé à tenir des registres en 2000, moins d’une décennie après la création de son organe politique de tutelle.

L’incendie, qui a ravagé de vastes zones le long de la frontière turque, est responsable de 20 des 21 décès liés aux incendies de forêt signalés en Grèce la semaine dernière.

Un incendie de forêt massif brûlait sans relâche dans le nord-est de la Grèce pour le onzième jour mardi, malgré les efforts de centaines de pompiers et d’une flotte d’avions largeurs d’eau venus de Grèce et de plusieurs de ses partenaires de l’Union européenne.

Après avoir ravagé de vastes étendues de territoire, l’incendie dans la région d’Alexandroupolis et d’Evros s’est principalement concentré au cœur d’une forêt proche de la frontière avec la Turquie, dans une zone difficile d’accès.

L’incendie de forêt, qui a été imputé à 20 des 21 décès liés aux incendies de forêt en Grèce la semaine dernière, est le plus important dans l’UE depuis que le Système européen d’information sur les incendies de forêt a commencé à tenir des registres en 2000.

Six avions et quatre hélicoptères assistaient 475 pompiers au sol, appuyés par 100 véhicules, ont indiqué les pompiers. 260 autres pompiers et un hélicoptère luttaient depuis plusieurs jours contre les poussées d’un autre incendie majeur qui brûlait dans une forêt sur le versant sud du mont Parnitha, à la périphérie de la capitale grecque.

Les autorités enquêtent sur les causes des incendies qui, la semaine dernière, ont détruit de vastes étendues de forêt, incendié des habitations et déclenché l’évacuation de milliers de personnes.

A Athènes, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a présidé une réunion gouvernementale sur la manière de réhabiliter les forêts brûlées d’Evros et de Parnitha. Il a décidé d’identifier toutes les zones brûlées pour le reboisement, de prendre des mesures pour empêcher les inondations plus tard dans l’année et de fournir un accès à la nourriture et à l’eau à la faune survivante de la région.

Les forces de lutte contre les incendies étant mises à rude épreuve, la Grèce a appelé à l’aide d’autres pays européens, recevant 12 avions et des centaines de pompiers venus de tout le continent.

La France et l’Espagne ont envoyé des avions supplémentaires pour rejoindre ceux déjà envoyés par l’Allemagne, la Suède, la Croatie, Chypre et la République tchèque dans le cadre du mécanisme de réponse d’urgence de l’UE.

Plus de 350 pompiers ont également été envoyés en Grèce depuis la Roumanie, la France, la République tchèque, la Bulgarie, l’Albanie, la Slovaquie et la Serbie.

Le plus haut responsable de l’UE chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic, a déclaré mardi qu’il s’agissait de la plus grande opération aérienne de lutte contre les incendies du bloc et « souligne notre engagement en faveur d’une action collective rapide et efficace en temps de crise ».

Les incendies d’Alexandroupolis et d’Evros, qui ont éclaté le 19 août, ont ravagé environ 200 000 acres de terres, selon le service de gestion des urgences Copernicus de l’Union européenne. Copernicus est la composante d’observation de la Terre du programme spatial de l’UE et utilise l’imagerie satellitaire pour fournir des données cartographiques.

Dans toute la Grèce, les pompiers combattaient mardi 87 incendies de forêt, dont 44 se sont déclarés dans les 24 heures entre lundi soir et mardi soir, ont indiqué les pompiers.

Un incendie criminel a été soupçonné dans certains des incendies, et plusieurs personnes ont été arrêtées.

La Grèce impose des réglementations de prévention des incendies de forêt, généralement de début mai à fin octobre, limitant les activités telles que le brûlage de végétation séchée et l’utilisation de barbecues extérieurs.

Vendredi, les pompiers avaient arrêté 163 personnes pour des accusations liées aux incendies depuis le début de la saison de prévention des incendies, dont 118 pour négligence et 24 pour incendie criminel délibéré, a déclaré le porte-parole du gouvernement Pavlos Marinakis. La police a procédé à 18 arrestations supplémentaires, a-t-il indiqué.