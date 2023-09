L’incendie de forêt de Glen Lake, près de Peachland, continue de croître

L’incendie de forêt de Glen Lake, incontrôlable, près de Peachland, a été mesuré pour la dernière fois sur une superficie de 445 hectares.

L’incendie d’origine humaine a été repéré pour la première fois le samedi 16 septembre et est désormais considéré comme un incendie de forêt à noter, ce qui signifie que l’incendie est très visible ou constitue une menace potentielle pour la sécurité publique.

L’incendie est localisé à environ 15 km à l’ouest de Peachland et des ordres d’évacuation sont actuellement en vigueur pour huit propriétés de la région.

Des équipes de gestion de l’incendie de forêt voisin du complexe Grouse ont été dépêchées sur le feu. Une équipe de gestion des incidents, des équipements lourds, des équipes au sol et un soutien aérien travaillent pour atténuer l’impact de l’incendie.

Le terrain autour de l’incendie de Glen Lake est envahi par la végétation, ce qui le rend dangereux et difficile d’accès pour les équipes au sol, a expliqué Evan Lizotte, chargé des relations avec les médias pour le feu de forêt du complexe Grouse. De la machinerie lourde est utilisée pour abattre des arbres et du carburant et libérer un espace pour que les équipes au sol puissent travailler.

L’incendie de forêt voisin de McDougall Creek s’étend désormais sur 13 970 hectares et continue de brûler de manière incontrôlable après avoir débuté le 15 août.

Six hélicoptères travailleront entre les incendies voisins pour seau d’eau.

Lizotte a déclaré que la fumée provenant de l’incendie de Glen Lake sera probablement très visible tout au long de la journée et que l’incendie devrait présenter un comportement modéré à vigoureux.

Le complexe Grouse prendra aujourd’hui en charge la gestion du feu de forêt de Glen Lake (K53294). L’incendie de forêt est estimé à 100 hectares et est situé à environ 15 kilomètres à l’ouest du district de #PaysdesPêches. #BCWildfire pic.twitter.com/eIbjhZYIpi – Service de lutte contre les incendies de forêt de la Colombie-Britannique (@BCGovFireInfo) 17 septembre 2023

Le temps plus frais, plus calme et humide prévu pour aujourd’hui et pour la semaine à venir sera favorable à la gestion des incendies, a déclaré Lizotte.

La gestion des incendies de forêt du complexe Grouse a été confiée à une équipe de gestion des incidents de l’Ontario (IMT) le 9 septembre. Lizotte a expliqué qu’à mesure que la saison des incendies de forêt en Ontario s’est calmée, des équipes ont été envoyées en Colombie-Britannique, car les équipes de lutte contre les incendies de forêt peuvent partager leurs ressources à travers le Canada.

Le BC Wildfire Service rappelle aux gens de rester à l’écart des zones réglementées.

Les drones et avions non autorisés ne sont pas autorisés à voler à proximité d’une zone d’incendie. Toute personne interférant avec les efforts de lutte contre les incendies de forêt (y compris les drones volants ou les drones) peut être passible de sanctions allant jusqu’à 100 000 dollars et/ou jusqu’à un an de prison.

Les gens sont encouragés à signaler de nouveaux incendies ou de la fumée en utilisant la ligne de signalement du BC Wildfire Service en utilisant le *5555 ou le 1-800-663-5555 ou en utilisant la fonction de signalement d’un incendie de forêt sur l’application mobile BC Wildfire Service.

