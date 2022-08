L’incendie de forêt de Berlin maîtrisé mais le dépôt de munitions reste un problème

BERLIN (AP) – Un incendie accompagné d’explosions dans une décharge de munitions de la police dans une forêt de Berlin a été maîtrisé et une grande partie de celui-ci a été éteinte vendredi, mais les autorités attendaient toujours d’avoir accès à la décharge elle-même.

L’incendie s’est déclaré jeudi matin dans la forêt de Grunewald, à l’ouest de la capitale allemande. Le site est loin des maisons les plus proches et personne n’a dû être évacué, mais les autorités ont déclaré une zone d’exclusion de 1 000 mètres (plus d’un demi-mile) et une autoroute et une voie ferrée à proximité sont restées fermées vendredi.

Le porte-parole des pompiers, Thomas Kirstein, a déclaré que les incendies de forêt dans la zone autour du dépôt de munitions avaient été en grande partie éteints vendredi matin. Les autorités espèrent maintenant examiner de près le site lui-même, avec l’aide de véhicules blindés et de robots, après avoir été incapables de le faire jeudi en raison de la poursuite des détonations sporadiques.

On ne sait toujours pas ce qui a déclenché les premières explosions au dépôt de munitions tôt jeudi. Le site a été créé à Berlin-Ouest à l’époque de la guerre froide en 1950, et 25 tonnes métriques ou plus de feux d’artifice, de munitions de la Seconde Guerre mondiale et d’autres munitions explosives y ont été stockées avant le début de l’incendie. Des sautages contrôlés y sont effectués deux fois par an.

The Associated Press