L’incendie de forêt de Berlin maîtrisé mais le dépôt de munitions reste un problème

L’incendie s’est déclaré jeudi matin dans la forêt de Grunewald, à l’ouest de la capitale allemande. Le site est loin des maisons les plus proches et personne n’a dû être évacué, mais les autorités ont déclaré une zone d’exclusion de 1 000 mètres (plus d’un demi-mile) et une autoroute et une voie ferrée à proximité sont restées fermées vendredi.