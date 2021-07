L’incendie de forêt Bootleg de l’Oregon vu de l’ESPACE alors que l’enfer brûle plus de 200 000 acres, 24 maisons et 54 bâtiments

UN incendie de l’OREGON est devenu le plus grand incendie du pays, brûlant plus de 201 000 acres dans tout l’État, ce qui le rend visible depuis l’espace.

Baptisé Bootleg Fire, l’incendie a commencé le 6 juillet et a obligé les autorités à évacuer plus de 100 maisons.

Le Bootleg Fire est devenu le plus grand incendie du pays Crédit : Document – Getty

Mardi, l’incendie avait détruit 21 maisons et 54 structures, selon CBS.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a capturé des images de l’incendie vu de l’espace alors que la fumée de l’incendie migrait.

Les autorités affirment que la cause de l’incendie est inconnue, bien que un journaliste a dit le feu est contenu à 5%.

« Ce feu a le potentiel de se propager et la forêt est très sèche », a déclaré le garde forestier du district de Sweet Home et l’administrateur de l’agence Nikki Swanson dans un communiqué de presse.

« La sécurité du public et des pompiers est notre première priorité. Nous sommes en train de fermer plusieurs routes et sentiers pour assurer que les pompiers puissent travailler efficacement et que le public demeure en sécurité.

Les températures extrêmes et les rafales de vent ont également un impact sur la propagation de l’incendie, a rapporté KOIN 6-TV.

Mercredi, 1 338 personnes luttaient contre l’incendie avec 22 équipages, 133 moteurs et 14 avions, selon KOIN 6-TV.

Alors que les pompiers accordent actuellement la priorité au sauvetage des maisons, les autorités estiment que l’incendie ne sera pas complètement maîtrisé avant le 30 novembre.

Le National Wildlife Coordinating Group a émis un avertissement aux résidents de l’Oregon.

« Il est essentiel que les résidents et les visiteurs de la région soient extrêmement prudents avec tout ce qui peut potentiellement déclencher un incendie de forêt », a déclaré l’agence.

« Cela inclut de ne pas conduire ou stationner sur de l’herbe sèche, de respecter les restrictions d’utilisation publiques et réglementées, de s’assurer que les chaînes ne traînent pas et que les pneus sont correctement gonflés. Une petite étincelle peut rapidement devenir un grand incendie de forêt en quelques minutes. »

La NOAA a partagé des images de l’incendie vu de l’espace Crédit : NOAA

Les autorités mettent en garde les habitants de l’Oregon Crédit : Reuters